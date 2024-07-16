Скільки заощадила Індія на імпорті російської нафти

Індія – це один із найбільших ринків збуту для російської нафти. Завдяки цьому країна заощадила мільярди доларів.

Росія втратила країни Заходу як клієнтів після початку повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки вони суттєво скоротили обсяги імпорту. Проте агресора врятувала, зокрема, Індія, яка є однією із найбільших країн світу.

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Скільки Індія заощадила завдяки Росії

З лютого 2022 року індійські нафтопереробні заводи зуміли заощадити щонайменше 10,5 мільярда доларів. Вони купують російську сировину зі значними знижками.

Додають, що індійські нафтопереробники посилювали свої зусилля, аби мати можливість імпортувати нафту з Росії за зниженими цінами в період із квітня 2022 по травень 2024 року. У результаті Росія стала головним постачальником нафти до Індії, посунувши з п'єдесталу Саудівську Аравію.

Крім того, у 2023 – 2024 фінансовому році вартість імпорту нафти до Індії оцінили у 139,86 мільярда доларів. Також під час візиту до Росії прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що торгове партнерство між країнами принесло стабільність на міжнародний ринок.