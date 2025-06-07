Є обмеження щодо вивезення готівки: яку суму варто декларувати

Без декларування коштів без проблем можна перевозити готівку та банківську метали, що не перевищують до десятка валюти. Водночас щодо суми, яка задекларована, немає обмежень.

Як перевезти валюту через кордон у 2025 році

Йдеться про суму, що не перевищує 10 тисяч євро, водночас якщо сума вище цієї позначки, то її обов'язково треба декларувати, передає 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.

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Варто знати, що для визначення, чи перевищує сума вказаний ліміт, її визначаються відповідно до курсу обміну Національного банку Україна у день перетину кордону.

Важливо! Якщо курсу гривні до потрібної валюти не має, то використовується крос-курс (обчислення через проміжні валюти).

Що потрібно для декларування готівки

Річ у тім, що обмежень щодо максимальної суми валютних цінностей, які людина може ввозити на митну територію України, немає. Однак цю суму варто задекларувати.