Рекордний обвал: скільки Росія заробила на експорті нафти у квітні

Росія фіксує втрати у галузі, яка є для неї критично важливою. Йдеться про експорт нафти та нафтопродуктів.

Експорт нафти з Росії

Росія у квітні отримала найменше доходів від експорту нафти та нафтопродуктів за майже 2 роки. Йдеться про 13,2 мільярда доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Виділяють дві причини обвалу нафтових доходів Росії.

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Зменшення нафтових доходів Росії пов'язане з падінням світових цін на нафту та слабкий попит на сировину. Міжнародне енергетичне агентство додало, що середня ціна російської нафти у квітні впала до 55,6 долара за барель. Вартість нафти з Росії впала нижче цінової стелі, яку встановили країни G7 наприкінці 2022 року – першого року повномасштабного вторгнення в Україні – 60 доларів за барель.

Варто розуміти, що ціна на російську нафту слідувала загальному тренду на світовому ринку. Для прикладу, еталонний бренд нафти – Brent - з початку року подешевшав на понад 14%. Серед головних факторів впливу такі:

Побоюваннями щодо наслідків митної політики США;

Зниження попиту у Китаї, який є одним із найбільших імпортерів нафти у світі.

До теми! Станом на 15 травня 2025 року ціни на нафту також демонструють від'ємну динаміку на ринку. Це пов'язано з очікуваннями щодо ядерної угоди між США та Іраном та збільшенням американських резервів.

Як зменшення експертих доходів впливає на Росію

Нафта – це важливий ресурс для Росії. Річ у тому, що значну частину бюджету Росії складають саме доходи від експорту нафти. Саме тому державний бюджет Росії дуже чутливий до коливань цін на нафту. У квітні дефіцит бюджету в Росії зріс, що може призвести до ускладнення виділення коштів на фінансування війни в Україні.

Нафтові доходи Росії у квітні впали навіть попри збільшення обсягів експорту. Цей показник зріс до 7,55 мільйона барелів на добу. Зокрема, обсяги експорту преміальної суміші ВСТО зросли до пікового рівня, перетнувши позначку в 1 мільйон барелів на день.

При цьому Росія видобувала у квітні 9,3 мільйона барелів на добу. Цей показник також демонстрував позитивну динаміку. Це стало реальним як завдяки зростанню обсягів експорту, так і частковому відновленню роботи нафтопереробних заводів в Росії, які постраждали від атак дронів.