Рекордный обвал: сколько Россия заработала на экспорте нефти в апреле

Россия фиксирует потери в отрасли, которая является для нее критически важной. Речь идет об экспорте нефти и нефтепродуктов.

Экспорт нефти из России

Россия в апреле получила меньше всего доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов за почти 2 года. Речь идет о 13,2 миллиардах долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Выделяют две причины обвала нефтяных доходов России.

Обратите внимание Ситуация сложная: сколько в Украине месторождений с полезными ископаемыми и какие из них разрабатывают

Уменьшение нефтяных доходов России связано с падением мировых цен на нефть и слабый спрос на сырье. Международное энергетическое агентство добавило, что средняя цена российской нефти в апреле упала до 55,6 доллара за баррель. Стоимость нефти из России упала ниже ценового потолка, которую установили страны G7 в конце 2022 года – первого года полномасштабного вторжения в Украину – 60 долларов за баррель.

Стоит понимать, что цена на российскую нефть следовала общему тренду на мировом рынке. Для примера, эталонный бренд нефти – Brent - с начала года подешевел на более 14%. Среди главных факторов влияния следующие:

Опасениями относительно последствий таможенной политики США;

Снижение спроса в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

К теме! По состоянию на 15 мая 2025 года цены на нефть также демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Это связано с ожиданиями относительно ядерной сделки между США и Ираном и увеличением американских резервов.

Как уменьшение экспертих доходов влияет на Россию

Нефть – это важный ресурс для России. Дело в том, что значительную часть бюджета России составляют именно доходы от экспорта нефти. Именно поэтому государственный бюджет России очень чувствителен к колебаниям цен на нефть. В апреле дефицит бюджета в России вырос, что может привести к осложнению выделения средств на финансирование войны в Украине.

Нефтяные доходы России в апреле упали даже несмотря на увеличение объемов экспорта. Этот показатель вырос до 7,55 миллиона баррелей в сутки. В частности, объемы экспорта премиальной смеси ВСТО выросли до пикового уровня, пересекая отметку в 1 миллион баррелей в день.

При этом Россия добывала в апреле 9,3 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель также демонстрировал положительную динамику. Это стало реальным как благодаря росту объемов экспорта, так и частичному восстановлению работы нефтеперерабатывающих заводов в России, пострадавших от атак дронов.