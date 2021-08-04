Україна платить більше ніж США: атлети з якої країни отримають найбільше за медалі на Олімпіаді

До 8 серпня увага всього світу буде прикута до тридцять других літніх Олімпійських ігор, які проходять у Токіо. 11 тисяч атлетів з різних куточків планети захищають кольори своїх прапорів та намагаються вибороти місце на п'єдесталі переможців.

Однак, для багатьох спортсменів, за винятком кількох олімпійців рівня зірки гімнастики Наомі Осаки, Олімпіада – це ще й боротьба за призові, які вони можуть отримати за перемогу від своєї держави.

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Скільки отримують спортсмени за пере могу на Олімпіаді у Токіо

Діапазон цих виплат дуже різниться. Кожна країна самостійно вирішує, скільки вона готова заплатити своїм спортсменам. Наприклад, Японія, де цього року проходять змагання, готова заплатити своїм атлетам 45 тисяч доларів за кожну золоту медаль, 18 тисяч доларів за срібло та 9 тисяч доларів за бронзу. Схожа ситуація у США, чиї олімпійці отримають 37 500 за золото, 22 500 за срібну медаль і 15 тисяч доларів за третє місце.

За даними видання MoneyUnder30, атлети з Австралії, Бразилії, Канади, Південної Африки, Німеччини, Франції теж не можуть розраховувати на виплати більше ніж 70 тисяч доларів за одну медаль. За бронзу спортсмени отримують від 7 до 15 тисяч доларів, тоді як за золото вони зароблять від 15 до 65 тисяч доларів.

Cкільки атлети отримують за олімпійські медалі / Інфографіка MoneyUnder30

В Україні призові залишили на рівні Олімпійських ігор 2016 року, які проходили у Бразилії. За золоту медаль наші атлети отримають 125 тисяч доларів, за срібну – 80 тисяч доларів, а за бронзу – 55 тисяч доларів. Станом на 4 серпня, Україні займає 61 сходинку у загальному рейтингу з 7 медалями. В Естонії не виплачують певну суму за перемогу на Олімпіаді, проте країна гарантує своїм переможцям (золота медаль) довічну допомогу у розмірі 5500 доларів на рік. Тоді як спортсмени з Великої Британії, Швеції та Норвегії взагалі не отримують призові за свої медалі.

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Проте, є країни, які готові зробити дуже багато для того, щоб привітати своїх спортсменів. Видання Forbes визначило 10 держав, які платять атлетам шестизначні суми. Цей рейтинг виглядає наступним чином:

Сінгапур – 738 тисяч доларів за золото, 500 тисяч за срібло, 250 тисяч за бронзу; Тайвань – 716 тисяч доларів за золото, 500 тисяч за срібло, 250 тисяч за бронзу; Індонезія – 346 тисяч доларів за золото, інформація відсутня; Бангладеш – 300 тисяч доларів за золото, 150 тисяч за срібло, 100 тисяч доларів за бронзу; Казахстан – 250 тисяч доларів за золото, 150 тисяч за срібло, 75 тисяч за бронзу; Малайзія – 237 тисяч доларів за золото, 71 тисяча за срібло, 24 тисячі за бронзу; Італія – 214 тисяч доларів за золото, 107 тисяч за срібло, 71 тисяча за бронзу; Філіппіни – 200 тисяч доларів за золото, 40 тисяч за срібло, 20 тисяч за бронзу; Угорщина – 166 тисяч доларів за золото, 118 тисяч доларів за срібло, 94 тисячі за бронзу; Косово – 119 тисяч доларів за золото, 71 тисяча за срібло, 47 тисяч за бронзу.

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