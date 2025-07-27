Не Саудівська Аравія: у якій країні світу найбільше запасів нафти

Наявність нафти – справжня удача для будь-якої країни. Адже видобуток корисних копалин це можливість отримати значні прибутки.

Де найбільша кількість нафти у світі?

Потрібно розуміти, що значні поклади нафти не є гарантією економічної успішності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Статистичний огляд світової енергетики у 2024 від Energy Institute.

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Прикладом цього твердження є країна з найбільшими запасами нафти – Венесуела. Зараз там знаходиться приблизно 18% від загальних світових покладів – орієнтовно 304 мільярдів барелів.

Зазначимо, що більшість цієї нафти належить до важкої та надважкої. Тобто, це та, яка потребує складної та дорожчої обробки.

Зверніть увагу! Венесуела не має можливість розвивати ключову галузь економіки – нафтову промисловість через санкції США, впроваджені у 2014 році.

Де ще багато нафти:

на 2 місці по запасах нафти Саудівська Аравія – 297,5 мільярда барелів;

Зауважте! Саме Саудівська Аравія вважається одним із найбільших виробників нафти у світі. Зараз видобуток цієї країни складає орієнтовно – 12 мільйонів барелів на добу.

на 3 місці – Канада – запаси складають орієнтовно 168 мільярдів барелів.