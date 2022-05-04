Офіційний курс валют

У середу, 4 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,83 гривні за євро. Це на 6 копійок більше, ніж днем раніше.

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Польський злотий теж подорожчав. Проте лише на 1 копійку: тепер його курс становить 6,57 гривні за злотий. Натомість британський фунт стерлінгів тепер коштує 36,66 гривні за фунт. Це на 9 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Важливо! Національний банк України заморозив курс долара США ще 24 лютого – день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця війни курс буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте зараз українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.

Готівковий курс валют

Згідно з даними finance.ua, ситуація з готівковим курсом валют в Україні станом на 4 травня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 31,50 гривні, продаж – 32,19 гривні.

Євро: покупка – 33,00 гривні, продаж – 33,90 гривні.

Злотий: покупка – 7,28 гривні, продаж – 7,53 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 40,75 гривні, продаж – 43,00 гривні.

Варто додати, що Національний банк України з початку повномасштабної війни встановив фіксований курс долара. Як відомо, всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку.

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