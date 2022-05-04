Офіційний курс валют
У середу, 4 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,83 гривні за євро. Це на 6 копійок більше, ніж днем раніше.
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Готівковий курс валют
Згідно з даними finance.ua, ситуація з готівковим курсом валют в Україні станом на 4 травня виглядає наступним чином:
- Долар: покупка – 31,50 гривні, продаж – 32,19 гривні.
- Євро: покупка – 33,00 гривні, продаж – 33,90 гривні.
- Злотий: покупка – 7,28 гривні, продаж – 7,53 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 40,75 гривні, продаж – 43,00 гривні.
Варто додати, що Національний банк України з початку повномасштабної війни встановив фіксований курс долара. Як відомо, всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку.
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