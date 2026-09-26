Скільки коштує 1 кілограм старої ванни

Найчастіше старі важкі ванни виготовлені з чавуну, тому при здачі на металобрухт їх оцінюють за ціною чавунного брухту, повідомляє Metal Monitor. Водночас остаточна сума залежить від конкретного пункту прийому, регіону, стану металу та умов здачі.

Станом на середину вересня 2026 року середня ціна чавуну в Україні становить близько 4,63 гривні за кілограм. За даними моніторингу пунктів прийому, діапазон цін становить приблизно 4 – 5 гривень за кілограм.

Інший моніторинг ринку показує середню ціну чавуну на рівні близько 5,04 гривні за кілограм, а фактичний діапазон у пунктах, за якими відстежуються ціни, становить 3 – 6,5 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! У Дніпропетровській області, наприклад, середня ціна за чавун за доступними даними становила близько 4,75 гривні за кілограм, хоча конкретні пункти могли пропонувати від 4 до 5,5 гривні. Тобто орієнтуватися варто приблизно на 4–5 гривень за 1 кілограм чавунної ванни, але перед здачею краще уточнити актуальну ціну в конкретному пункті.

Варто також враховувати, що деякі приймальні пункти встановлюють не ціну за вагу, а фіксовану суму за сам виріб. Наприклад, один із пунктів прийому вказує 250 гривень за чавунну ванну.

Скільки можна отримати за всю ванну

Підсумкова сума залежить насамперед від ваги виробу. Чавунні ванни є досить важкими, тому навіть за ціною близько 4 – 5 гривень за кілограм можна отримати кількасот гривень.

Цікаво! Якщо ванна важить, наприклад, 80 кілограмів, за неї за ціною 4,63 гривні за кілограм можна отримати близько 370 гривень. За ваги 100 кілограмів сума становитиме приблизно 463 гривні, а за 120 кілограмів – близько 556 гривень.

При цьому конкретна виплата може відрізнятися. Пункти прийому можуть по-різному оцінювати чавун, а також враховувати забруднення, наявність інших матеріалів або необхідність додаткового сортування.

Ще один варіант – не здавати ванну саме як металобрухт, якщо вона залишається придатною для використання. На майданчиках оголошень у 2026 році можна знайти пропозиції вживаних чавунних ванн за кількасот гривень і більше, хоча окремі власники готові віддати їх безкоштовно із самовивозом.

Важливо! Тому перед здачею варто порівняти два варіанти: продати ванну як сантехніку або здати її на металобрухт. Якщо виріб уже непридатний для використання, металобрухт може бути найпростішим способом отримати за нього хоча б кількасот гривень.