Які ціни на нафту?

У понеділок, 14 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 21 цент (0,3%) – до 70,57 долара за барель, продовживши зростання на 2,5%, зафіксоване в п'ятницю, 11 липня. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 20 центів (0,3%) – до 68,65 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Скільки нафти в одному барелі і які їх види існують

Що відбувається з цінами на нафту?

Наразі інвестори очікують введення нових санкцій США проти Росії. Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що має намір відправити в Україну зенітні ракетні комплекси Patriot.

Важливо! Трамп також анонсував понеділок, 14 липня, "важливу заяву" щодо Росії.

Трамп висловив невдоволення президентом Росії Володимиром Путіним через відсутність прогресу в припиненні війни в Україні та посилення ударів по українських містах.

Крім того, за словами чотирьох джерел в ЄС, після недільної зустрічі посланці Євросоюзу наблизилися до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії.

Примітно! Серед іншого, він передбачає зниження граничної ціни на російську нафту.

Минулого тижня нафта марки Brent подорожчала на 3%, а WTI — приблизно на 2,2%. Це сталося після заяви Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), що глобальний ринок нафти може виявитися більш напруженим, ніж передбачалося.

Що стримує ціни на нафту?

Аналітики відзначають, що подальше зростання цін стримується даними про те, що Саудівська Аравія перевищила встановлену для неї квоту видобутку в рамках угоди з ОПЕК+.

Цікаво! В червні Саудівська Аравія видобувала 9,8 мільйона барелів на добу. Це на 430 тисяч барелів більше встановленої квоти ОПЕК+ (9,37 мільйона).

Згідно з даними митної служби Китаю, в червні імпорт нафти в країну зріс на 7,4% в річному вираженні та склав 12,14 мільйона барелів на добу, що стало максимальним денним обсягом з серпня 2023 року.

Передбачається, що Китай продовжить нарощувати запаси нафти.