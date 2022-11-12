Останні новини про ціни на нафту
Торги у п'ятницю, 11 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 95,89 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування виросли на 2,37%. Порівняно з минулим днем, сировина подорожчала на 2,40 долара.
Цікаво Різке сповільнення економіки Китаю: хто вони – головні переможці та аутсайдери
Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 88,86 долара за барель. За день сировина виросла в ціні 2,76%. Порівняно з попереднім торговим днем, чорне золото подорожчало на 2,54 долара.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 95,78 долара за барель (+ 2,84 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,96 долара за барель (+ 2,68 долара).
Фактори впливу на ринку нафти
Нафта дорожчає другий день поспіль. Проте загалом за тиждень сировина впала в ціні порівняно з попереднім тижнем. Важливим фактором під час торгів був Китай, який вирішив послабити частину суворих обмежень, які пов'язані з коронавірусом, повідомляє видання Reuters.
Тож тепер очікують, що у Китаї буде зростати економічна активність, яка призведе до більшого попиту на сировину.
Прогнози від експертів:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.