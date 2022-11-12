Останні новини про ціни на нафту

Торги у п'ятницю, 11 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 95,89 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування виросли на 2,37%. Порівняно з минулим днем, сировина подорожчала на 2,40 долара.

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Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 88,86 долара за барель. За день сировина виросла в ціні 2,76%. Порівняно з попереднім торговим днем, чорне золото подорожчало на 2,54 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 95,78 долара за барель (+ 2,84 долара);

за барель (+ 2,84 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,96 долара за барель (+ 2,68 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Нафта дорожчає другий день поспіль. Проте загалом за тиждень сировина впала в ціні порівняно з попереднім тижнем. Важливим фактором під час торгів був Китай, який вирішив послабити частину суворих обмежень, які пов'язані з коронавірусом, повідомляє видання Reuters.

Зверніть увагу! Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти та друга економіка світу. Саму тому ця країна настільки сильно впливає на ринок нафти у світі.

Тож тепер очікують, що у Китаї буде зростати економічна активність, яка призведе до більшого попиту на сировину.

Прогнози від експертів: