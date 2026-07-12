За старі дроти можна отримати до 500 гривень: скільки коштує зараз мідний брухт

Мідь залишається одним із найдорожчих видів металобрухту в Україні. Втім, вартість за неї коливається залежно від регіону, виду та пункту прийому. Таким чином, за 1 кілограм можна отримати як від 200 гривень, так і від 500 гривень.

Скільки коштує мідний брухт в Україні

За останні 6 місяців вартість залишається стабільною для 4 видів лому міді, натомість для інших 3 видів ціна є нижчою, аніж була, зазначається на сервісі MetalMonitor. Натомість загалом середня ціна на металобрухт коливалася від 329,86 гривні до 465,03 гривні.

Таким чином, брухт мідь фосфориста коливається від 500 до 590 гривень за кілограм, а мідь "блиск" – від 490 до 512 гривень. Змішана мідь обійдеться від 457 до 500 гривень, а мідна фольга та стрічка – від 400 до 475 гривень. Мідна стружка буде коливатися в ціні від 370 до 450 гривень за кілограм, а мідний кабель та проводка обійдеться від 260 гривень за кілограм.

До речі, найбільше за мідний брухт сьогодні готові платити окремі пункти прийому у Харківській та Вінницькій областях, де максимальна ціна сягає 590 гривень за кілограм. Водночас у Києві вартість звичайної міді переважно становить 450 – 490 гривень за кілограм залежно від її виду та стану.

Втім, варто розрахувати, що остаточна ціна за мідний брухт залежатиме не лише від регіону, а й від чистоти металу, його засміченості та умов конкретного пункту прийому.

Нагадуємо, що найбільше цінують у пунктах прийому брухту саме кольорові метали, зокрема мідь. І шукати їх треба саме у старих побутових речах: старій електропроводці, кабелях, двигунах автомобілів, холодильниках, бойлерах чи пральних машинах.