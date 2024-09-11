На сьогодні українці значно частіше перетинають кордон. Це процедура, яка має визначені правила та обов'язки. Зокрема, йдеться про гроші, які можна вивозити за кордон.

Скільки грошей можна вивезти за кордон у 2024 році

Існує обмеження на суму, яку громадяни можуть мати при собі під час перетину кордону. Згідно з правилами, які встановлені НБУ, це 10 тисяч євро або еквівалент в інших валютах.

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Якщо сума перевищує вище згаданий ліміт, то особа зобов'язана вказати дані про походження цих коштів. Відповідну інформацію вносять до спеціального бланка – декларації транскордонного переміщення. Цей документ особа повинна заповнити перед виїздом за кордон.

Крім того, якщо особа обміняла готівку на іноземну валюту, то при собі потрібно мати квитанцію про проведення цієї операції. Проте ці документи необхідні лише, якщо сума перевищує ліміт в 10 тисяч євро.

Нагадаємо, що при поверненні в Україну, громадяни можуть провозити через кордон також до 10 тисячам євро. Йдеться про готівку, банківські метали тощо. Варто наголосити, що під час перетину кордону обов'язково потрібно враховувати правила вимоги, які стосуються перевезення техніки. Річ у тому, що кожна країна встановлює власні правила та ліміти.