Досить часто у мережі можна побачити або прочитати заклики до Заходу про конфіскацію особистих активів уже "новообраного" президента Росії Володимира Путіна. Крім того, у ЗМІ з'являються дані, яким саме капіталом може володіти очільник Кремля.

Зокрема, фінансист та економіст Вільям Браудер, який колись працював у Росії, у 2017 році заявив, що особистий капітал Володимира Путіна становить приблизно 200 мільярдів доларів, за даними CNN. 24 Канал звернувся до українських фахівців, аби зʼясувати, чи реальні санкції безпосередньо проти Путіна та що варто зрозуміти про нібито його статки.

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Чи може Захід конфіскувати статки Володимира Путіна

Український економіст Олег Пендзин наголосив, що активів, котрі є безпосередньою власністю Путіна, сьогодні в Європі немає. Однак є активи, які пов'язують із ним, хоча вони й зареєстровані на інших фізичних осіб. Тобто наразі в Європі немає рухомого чи нерухомого майна, де було б вказано, що власником є президент Росії Володимир Путін.

По-друге, будь-які подібні речі мають бути оформлені юридично належним чином. Також економіст зауважує, що є перелік підстанційних осіб, майно яких заморожене й у майбутньому конфісковане, якщо це відповідатиме нормам законодавства країни, яка буде займатися цією процедурою.

Олег Пендзин Економіст та експерт економічного дискусійного клубу Тобто коли ми з вами говоримо про Путіна, то треба просто розуміти, що він не є власником майна за кордоном.

Економіст та голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук також підкреслив, що формально активів Володимира Путіна ніде немає. Мовляв, він ніде не показує, що володіє якимись багатствами.

Борис Кушнірук Економіст та голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Офіційні статки Володимира Путіна – це те, що формально оформлено на нього. Він "бідний, як церковна миша". Усі розуміють, що Путін дуже багата людина, але довести, що щось йому належить не так легко.

За словами Кушнірука, адже усе майно записане на купу бізнесів, олігархів. При цьому є такий поділ: фактично саме Путін є власником різних активів: починаючи від того ж палацу в Сочі, закінчуючи купою інших об'єктів, але формально це все не його.

Кушнірук також наголосив, що не варто плутати російські золото-валютні резерви, які є на Заході, та активи самого Путіна.

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський розкрив ще один аспект цього питання. Експерт розповів, що існує одне неформальне правило у світовій політиці, через яке не варто очікувати ні заморозки активів Путіна, ні будь-яких інших дій у цій площині.

Ілля Несходовський Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Звичайно, це ніде не оформлено, але це багато разів чули від США: особисті санкції щодо чинного президента не застосовуються. Були поодинокі винятки, як-от США заморожували активи Саддама Хусейна. Проте відносно Росії таких санкцій застосовувати не будуть.

На думку Несходовського, будуть санкційні обмеження стосовно компаній друзів Путіна, російських олігархів тощо, однак санкцій безпосередньо проти Володимира Путіна і його родини – ні.