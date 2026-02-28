Допомогу ВПО переглянуть у березні: хто може втратити гроші на пів року

У березні для частини внутрішньо переміщених осіб зміняться умови отримання державної підтримки. Після перегляду виплат окремі категорії можуть залишитися без щомісячної допомоги. Тому важливо знати, хто опиниться у зоні ризику.

Хто ризикує втратити виплати ВПО у березні?

У березні для частини внутрішньо переміщених осіб спливає шестимісячний строк призначення державної допомоги на проживання. Після завершення цього періоду органи соцзахисту проводять повторну оцінку права на виплати, нагадують у Пенсійному фонді.

Саме на цьому етапі окремі отримувачі можуть втратити щомісячну фінансову підтримку. Адже автоматичне продовження передбачене лише для соціально вразливих категорій. Йдеться про:

пенсіонерів із пенсією до встановленого граничного рівня;

осіб з інвалідністю I – II груп;

дітей з інвалідністю та тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт, а також прийомні сім’ї та батьків-вихователів.

Для інших ВПО ключовим критерієм стає фінансовий стан родини.

Довідково: Базовий розмір допомоги становить 2 000 гривень на дорослу особу та 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Разом з цим, підставою для припинення виплат може стати зміна фактичного місця проживання. Допомогу скасовують, якщо внутрішньо переміщена особа повертається до покинутого населеного пункту або виїжджає за межі України.

Хто може втратити право на допомогу від держави?

Визначальним показником для отримання або не отримання допомоги є середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї, нагадують у Мінсоцполітики. Якщо він перевищує встановлений поріг, право на допомогу втрачається.

Важливо! Навіть формальне підвищення доходів, як от через працевлаштування чи відкриття ФОП, може стати підставою для припинення виплат після перегляду.

Крім того, перевіряється відповідність умовам участі в інших програмах підтримки, зокрема компенсації оренди житла. Втрата статусу ВПО, зміна місця проживання, наявність власного житла у безпечному регіоні або невідповідність майновим критеріям також можуть вплинути на рішення щодо продовження допомоги.

Критичним є строк перебування за кордоном. Якщо особа знаходиться поза межами країни понад 30 календарних днів поспіль або сумарно понад 60 днів у період отримання допомоги, це є підставою для припинення державної підтримки.

Отже, березневий перегляд не означає автоматичне скасування виплат для всіх, однак створює ризик їх припинення для тих, хто більше не відповідає встановленим умовам. Саме тому переселенцям варто завчасно перевірити актуальність своїх даних у державних реєстрах і переконатися, що всі критерії дотримані.

