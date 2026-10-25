Мінус 20% з виплат та втрата доплат: за що ПФУ покарає пенсіонерів

За яких умов ПФУ уріже виплати пенсіонерам

У листопаді 2026 року окремим літнім українцям можуть призупинити або повністю скасувати п'ять видів фінансових бонусів. Йдеться про втрату доплат за вік, утримання дітей, гірську місцевість, інвалідність та стаж, про що попереджає Пенсійний фонд України.

Реклама Adv

Зокрема, вікову надбавку для людей старше 70, 75 та 80 років припинять виплачувати, якщо загальний розмір пенсії перевищить межу у 10 340,35 гривні.

Зауважте! Також під загрозою опинилися "дитячі" виплати: пенсіонери, які отримують по 150 гривень на місяць на утримання дитини, втратять ці гроші, щойно їй виповниться 18 років або вона завершить навчання в університеті.

Крім того, фінансова підтримка залежить від місця проживання та стану здоров'я. Якщо людина переїде з гірського населеного пункту, вона автоматично втратить 20% доплати.

Водночас виплати за інвалідністю заморозять тим, хто вчасно не пройде повторний медичний огляд, а бонуси за понаднормовий стаж можуть скасувати через знайдені помилки у документах.

Чому виникають борги перед державою та штрафи

Незнання правил часто призводить до того, що пенсіонер стає боржником. Українці зобов'язані протягом 10 днів повідомляти ПФУ про будь-які зміни у своєму статусі: працевлаштування, звільнення або зміну місця реєстрації.

Якщо людина пішла працювати, але приховала це, щоб зберегти надбавки для непрацюючих, виникає так звана переплата. Коли фонд виявить розбіжність, він почне законно утримувати до 20% із щомісячної пенсії для повернення утвореного боргу.

Також можна втратити гроші через банальне зволікання із заявою на призначення самої пенсії. Звернутися до фонду потрібно протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку.

Якщо звернення надійшло пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня звернення– наголошують у ПФУ.

Тобто, подавши документи із запізненням на пів року, виплати за ці пропущені місяці вже ніхто не компенсує.

Які масові перевірки передували цим крокам

Жорсткий моніторинг соціальних виплат триває в Україні не перший місяць. Як вже повідомлялося, Пенсійний фонд розпочав масштабну верифікацію отримувачів через державну систему "Трембіта", активно звіряючи дані з реєстрами МВС та податкової служби.

Держава намагається оптимізувати видатки, адже масштабної індексації пенсій у 2026 році не передбачається, а наступний масовий перерахунок очікується лише навесні 2027 року. Тому автоматичні нарахування, такі як вікові бонуси від 300 до 570 гривень.