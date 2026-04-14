Вже три судна: ЗМІ пишуть, що деякі танкери "випробували" блокаду Ормузької протоки

Ситуація з Ормузькою протокою залишається доволі складною. Згідно з інформацією, вже три танкери випробували блокаду Сполучених Штатах.

Що відомо про ситуацію з Ормузькою протокою?

Наразі незрозуміло, чи були якісь із цих суден затримані американською морською блокадою, про що пише FT.

Ще три судна, які заходили до іранських портів, спробували пройти через Ормузьку протоку, перевіряючи попередження США про те, що будь-які судна, які виходять із Перської затоки з іранських портів або прибережних вод, будуть перехоплені,



Зазначається, що мова йде про:

невелике контейнерне судно, яке прямує до Індії; старе вантажне судно під японським управлінням; вантажне судно, яке належить грецькому власнику.

Два судна-танкери, які перебувають під санкціями, вже пройшли через цю "водну артерію". Хоча одне з них не заходило до іранського порту.

Зверніть увагу! Згодом у FT повідомили, що один із танкерів, що перебуває під санкціями та раніше проходив через Ормузьку протоку після запровадження блокади США, розвернувся. А інші судна, що ризикнули пройти цей маршрут, зупинилися.

Пізніше з'явилась інформація, що американські військові заявили: протягом перших 24 годин блокади іранських портів жодне судно не змогло її пройти, а шість суден розвернулися після отримання відповідного наказу.

Водночас у Reuters писали, що танкер Rich Starry є першим судном, що пройшло протоку під час блокади.

Крім того, наголошується, що судно належить китайській компанії Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd.

Що слід знати про ситуацію з Ормузькою протокою?

Сполучені Штати заблокували Ормузьку протоку. Згідно з заявами, це почалося у понеділок, 13 квітня, з 17 години за київським часом. Блокада стосується суден, які прямують до чи з портів Ірану, зокрема враховуються й береги Перської й Оманської заток.

Того ж дня стало відомо, що нафтові танкери почали уникати Ормузької протоки. Однак ЗМІ писали, що три супертанкери, повністю завантажені нафтою, пройшли протоку в суботу.