Сінгапурський брокер iFast виріс на 550% за рік: чому компанія робить ставку на Китай

Брокерська онлайн-компанія iFast Corp активно розвивається та готується до нових надприбутків. Корпорація робить ставку на Китай та роздрібну торгівлю. Чому iFast обрала саме Піднебесну – читайте далі.

IFast базується у Сінгапурі. У 2020 році компанія подвоїла свій "чистий" прибуток на фоні нового сплеску роздрібної торгівлі завдяки інвесторам, які застрягли у своїх домівках та почали вкладати кошти в акціонерний капітал.

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Потужний ринок

Директор сінгапурської компанії Лім Чунг Чун заявив, що iFast буде продовжувати вкладати кошти у Китай, навіть попри те, що поки що ці операції не є прибутковими. У 2020 році iFast втратила на цьому ринку 4,9 мільйона доларів. Бізнесмен додав, що Піднебесна є ключем до досягнення мети у 100 мільярдів сінгапурських доларів (75 мільярдів доларів США) до 2028 року, оскільки країна має потенціал стати одним з найпотужніших ринків для платформ для управління капіталом.

Інвестори підтримують цю візію. Протягом останніх 12 місяців активи iFast злетіли більше, ніж на 550%, випередивши всіх членів індексу FTSE ST All-Share. У вівторок, 18 травня, цінні папери компанії зросли в ціні на 5,5%.

Потенціал китайського ринку величезний, і збитки, які ми генеруємо сьогодні, є дуже керованими, враховуючи розмір ринку,

– зазначив Лім в інтерв'ю.

Вартість акції iFast стрімко зростає / Інфографіка Bloomberg

Генеральний директор поки що не береться прогнозувати, коли неприбутковий період закінчиться. iFast, для якого Сінгапур є найбільшим ринком, в лютому 2021 року ініціював управління приватними фондами в Китаї. Брокерська компанія співпрацює й з іншими бізнесами, включаючи інтернет-фірми та фінансові консультації з метою продажу своїх активів на китайському ринку.

Як і минулого року активи iFast готові до зростання в ціні. Цільова вартість акцій платформи для управління капіталом передбачає виграш на рівні 23% протягом наступних 12 місяців. Попередній прогноз зупинився на рівні 13%. Наразі сінгапурська компанія зосереджена на розширенні своє роботи в Китаї та почала працювати у Малайзії.