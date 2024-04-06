Чи можлива "загибель" долара: як американська валюта домінує у світі

Американська валюта щоразу перебуває під тиском прогнозів про нібито власну "загибель" та "скасування". Втім жодні із них на сьогодні не справджувалися. Навпаки, позиція валюти лише вкорінюється в глобальну економіку так, що потім витягнути її буде практично неможливо.

Чи досі долар є ключовою валютою у світовій економіці

Американській валюті часто прогнозували "здачу позицій", однак вона вистояла у всіх труднощах. Як зазначають в Bloomberg, історія про вогневу міць долара – це історія про те, як валюта кожні кілька років відбиває виклик за викликом.

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Згідно з нещодавньою статтею Стівена Каміна, колишнього керівника відділу міжнародних фінансів ФРС, та Марка Собела, який працював заступником помічника міністра фінансів, твердження про те, що долар буде скасовано, є надмірними.

Домінування долара вкорінене в глобальній економічній системі таким чином, що його важко змінити. Навіть якщо він знизиться відносно іншої валюти, валюта залишиться першим серед рівних,

– пишуть Камін й Собел.

Провісники смерті долара

Серед подій, які були пророкували "загибель" долара, були:

Наприкінці 1990-х років майбутній євро мав стати конкурентом долара. Але так і не став.

Обвал субстандартних кредитів й кількісне пом’якшення, а потім очікуване зростання китайського юаня.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а згодом активне використання санкцій проти країни-агресорки. Критики говорили, що це нібито призведе до глобальної дедоларизації.

Або ж нещодавнє рішення Японії припинити використання від'ємних відсоткових ставок протягом 8 років, що викликало зміни на ринках. На сьогодні від цього залишився лише слід.

Якщо і є ймовірність, що відбудеться історична зміна ролі долара, то це навряд чи буде щось таке очевидне, як зміна у циклі сучасних позикових ставок. Тому прогнози про "затемнення долара" потрібно поки залишити в минулому.