До сих пор доллар является ключевой валютой в мировой экономике

Американской валюте часто прогнозировали "сдачу позиций", однако она выстояла во всех трудностях. Как отмечают в Bloomberg, история об огневой мощи доллара – это история о том, как валюта каждые несколько лет отражает вызов за вызовом.

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Согласно недавней статье Стивена Камина, бывшего руководителя отдела международных финансов ФРС, и Марка Собела, который работал заместителем помощника министра финансов, утверждения о том, что доллар будет отменен, являются чрезмерными.

Доминирование доллара укоренено в глобальной экономической системе таким образом, что его трудно изменить. Даже если он снизится относительно другой валюты, валюта останется первым среди равных,

– пишут Камин и Собел.

Предвестники смерти доллара

Среди событий, которые были предсказывали "гибель" доллара, были:

В конце 1990-х годов будущий евро должен был стать конкурентом доллара. Но так и не стал.

Обвал субстандартных кредитов и количественное смягчение, а затем ожидаемый рост китайского юаня.

Вследствие полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, а затем активное использование санкций против страны-агрессора. Критики говорили, что это якобы приведет к глобальной дедолларизации.

Или же недавнее решение Японии прекратить использование отрицательных процентных ставок в течение 8 лет, что вызвало изменения на рынках. На сегодня от этого остался лишь след.

Обратите внимание! Если и есть вероятность, что произойдет историческое изменение роли доллара, то это вряд ли будет что-то такое очевидное, как изменение в цикле современных заемных ставок. Поэтому прогнозы о "затмении доллара" нужно пока оставить в прошлом.