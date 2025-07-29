Хоча Сідні Свіні впевнено йшла своїм шляхом, будуючи помітну кар'єру, заснувавши у 2020 році власну продюсерську компанію Fifty-Fifty Films і накопичивши десятки мільйонів доларів, зараз вона може опинитися на межі серйозного кар'єрного спаду. Всьому виною скандальна рекламна кампанія джинсів.

Як Сідні Свіні заробила свої статки?

Джерела її доходів Свіні різноманітні. Вона заробила не менше 2 мільйонів доларів за участь у фільмі "Люблю тебе ненавидіти", пише 24 Канал з посиланням на Hollywood Life.

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Свіні також отримала значні гонорари за ролі в інших проєктах, таких як "Мадам Павутина" і "Проклята діва". Після затвердження на роль в майбутній "Служниці" актрисі, за повідомленнями, запропонували 7,5 мільйона доларів.

Цікаво! Свіні активно працює і як продюсер під лейблом Fifty-Fifty Films Вона бере участь у створенні фільмів, заробляючи, за різними даними, від 1 до 2 мільйонів доларів за проєкт.

Значний дохід акторці приносять і рекламні контракти: Сідні співпрацювала з такими брендами, як Armani Beauty, Laneige, Miu Miu, Guess і Ford. Вона також вкладає кошти в нерухомість, продавши кілька будинків та інвестує в об'єкти в Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Цікаво! У 2024 році вона запустила успішний бренд товарів для дому та догляду за тілом, чия продукція швидко стала вірусною в інтернеті.

Попри видимий успіх, Свіні неодноразово говорила про фінансовий тиск, з яким стикаються актори в Голлівуді. За її словами, навіть з успішним портфелем вона не може дозволити собі довгі перерви через високі витрати.

Чому обурились на рекламу джинсів?

Однак фінансові успіхи Свіні наразі під загрозою через резонансну рекламу бренду American Eagle, запущену в липні 2025 року. Кампанія отримала назву "У Сідні Свіні відмінні джинси".

Важливо! Це гра слів на співзвучності genes (гени) і jeans (джинси). Тобто цей слоган можна трактувати, як: "У Сідні Свіні відмінні гени".

Кампанію звинуватили в несмаку, а деякі навіть в пропаганді євгенічних ідей. Критики порівняли її з риторикою, що нагадує нацистську пропаганду, через акцент на зовнішності білої блакитноокої блондинки та фразу про "прекрасні гени".

Які статки у Сідні Свіні?

За різними даними на 2025 рік статки Свіні оцінюються приблизно в 40 мільйонів доларів. Але залишається відкритим питання: чи не підірве невдала рекламна кампанія її репутацію та подальші кар'єрні перспективи.