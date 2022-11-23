У паралельному CloudWalk всесвіті міг зібрати сотні мільйонів доларів у Гонконзі чи Нью-Йорку. Фірма є одним із провідних у світі розпізнавання облич: її технологія може розпізнавати людей за мілісекунди з неймовірною точністю. Але сучасна геополітика підштовхнула його в іншому напрямку. Америка наклала санкції на компанію за нібито порушення прав людини через передбачувані зв’язки з китайською армією.

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Тож замість лістингу на NASDAQ у Нью-Йорку CloudWalk обрала Shanghai's star Market, біржу, створену у 2019 році для залучення китайських технологічних компаній, що розвиваються. Ціна акцій компанії зросла на п'яту частину з моменту її дебюту в травні.

Лістинг CloudWalk є одним із сотень, які поставили зірку Shanghai's star Market та ChiNext, ще один орієнтований на технології ринок, у центр глобальних первинних публічних пропозицій (ППП) цього року. Компанії залучили 63 мільярди доларів на китайських біржах у порівнянні з лише 21 мільярдом доларів у Нью-Йорку та 6 мільярдами доларів у Гонконзі.



Переважна більшість доходів була зібрана виробниками напівпровідників, стартапами зі штучного інтелекту та програмного забезпечення для бізнесу, робототехнічними компаніями та іншими компаніями, що розробляють високоякісні технології. На Пекінську фондову біржу, яка була запущена минулого року під керівництвом Сі Цзіньпіна, лідера Китаю, стікається безліч менших телекомунікаційних фірм.

Вплив державного капіталу

На перший погляд, це свідчить про те, що план пана Сі поєднати технологічну індустрію, що розвивається, з бурхливими ринками капіталу — частина грандіозніших зусиль, спрямованих на те, щоб зробити Китай лідером у сфері технологій нового покоління — досягає досконалості. Однак подивіться трохи глибше, і картина буде туманнішою.

Державний капітал, або "керівний капітал", мовою Комуністичної партії, напливає на фондові ринки. Аналіз 38 найбільших первинних публічних пропозицій на китайських ринках за перші три квартали цього року, на які разом припадає 242 мільярди юанів (34 мільярди доларів), або близько 50% залучених коштів, показує, що державні установи залучили 22% фінансування.

Огляд аналогічного зразка м инулого року показав, що державний капітал становив тільки 14%. Державні інвестори, включаючи міську владу Шанхаю, виробника зброї та місцеві урядові фонди, вклали понад 500 мільйонів юанів за трохи менше третини акцій компанії.

Попри те, що китайські ринки капіталу дедалі більше керуються Комуністичною партією, бум має й інші причини. Деякі спостерігачі бачать лише сплеск інноваційних фірм, які задовольняють попит мінливих ринків капіталу. Ніколас Агузін, виконавчий директор Гонконгської фондової біржі, назвав шквал технологічних ППП "великим вибухом фінансів".



Державні ЗМІ Китаю також висвітлюють напруженість у відносинах з Америкою. Окрім CloudWalk, під санкції потрапили кілька китайських технологічних фірм. Цього року ринки в Нью-Йорку були майже закриті для китайських компаній (хоча є деякі ознаки того, що ситуація починає покращуватися).

Китайська влада полегшує лістинг

Тим часом регуляторний режим Китаю став більш дружнім. Нещодавно для нових оголошень вимагалися серйозні перевірки. Це призвело до відставання, яке іноді охоплювало тисячі фірм, і не дозволило приватним інвесторам вийти з інвестицій. Нова система, випробувана на біржах Shanghai's star Market і ChiNext, буде розповсюджена на інших біржах пізніше цього року.

Це більше відповідає міжнародним стандартам, встановлюючи вимоги до лістингу, але відмовляючись від важких перевірок. Ліквідність і стабільність також покращилися. За останні п'ять років реформи сприяли професіоналізації інвестицій. На китайських біржах зменшилася нестабільна роздрібна торгівля. Все це узгоджується з публічно викладеним баченням пана Сі, згідно з яким фінансові ринки вільніші від втручання, функціонуючи більше, як американські.

Але надзвичайну кількість державних грошей навряд чи можна ігнорувати. Хоча частина готівки надходить від страхових компаній і пенсійних фондів, більшість надходить від державних фондів, яким доручено інвестувати в державний і приватний ринки, часто з метою підтримки певних галузей, таких як виробники напівпровідників або промислових роботів. Як зазначає Нгор Луонг з мозкового центру Center for Security and Emerging Technology, ці гроші сигналізують іншим інвесторам, які фірми гідні фінансування, тобто вони мають додаткову вагу.

Використання державних грошей для спрямування приватних інвестицій є підходом, який поширився від приватних до державних ринків. У період з 2015 по 2021 рік приватні інвестиційні компанії за підтримки уряду зібрали понад 7 трильйонів юанів.

Проблема відтоку міжнародного капіталу

Можливо, Шанхай і Шеньчжень стали провідними світовими напрямками для розміщення технологічних ігор, але вони зробили це з надзвичайно малим глобальним капіталом. Через занепокоєння драконівськими правилами Китаю щодо COVID-19 і нестабільністю ринку нерухомості іноземні інвестори масово залишають країну.

За даними Інституту міжнародних фінансів, торговельної асоціації, тільки в жовтні з фондових ринків країни втекли чисті 7,6 мільярда доларів міжнародного капіталу. Ринковий бум у Нью-Йорку та Гонконгу зазвичай залучає розумний капітал від широкого кола глобальних інвесторів. На відміну від цього, Великий вибух Сі Цзіньпіна виглядає дуже замкнутим. Він вважає, що держава може виконати ту роль, яку відіграють іноземні фінансисти. Це, м’яко кажучи, сміливий експеримент.