Швидке відновлення України можливе вже у 2023 році: у НБУ назвали умови

Повномасштабне вторгнення Росії суттєво потрясло українську економіку. Але вже у 2023 році Україна може майже повністю відновитися.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що ВВП України впаде на 30% цього року, але вже наступного року зросте на 25%.

Зверніть увагу Страховка для криптотрейдера: що таке опціони та як на них заробити

Чи реальний такий сценарій

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук вважає, що такий сценарій можливий, але лише за певних умов:

завершення бойових дій;

масштабна підтримка України її міжнародними партнерами.

За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися,

– зазначив заступник голови Нацбанку.

Прогноз НБУ

НБУ також прогнозує, що економіка України може впасти на третину цього року. Щоправда, такий сценарій називають оптимістичним.

За нашого найбільш оптимістичного сценарію економіка може впасти на третину. Але можуть бути й гірші сценарії,

– сказав Ніколайчук.

Відповідний прогноз НБУ зробив у квітні. Наразі вирішили не прогнозувати, чого чекати у 2023 році, оскільки не бачать в цьому зараз сенсу. Через невизначеність вирішили робити лише прогнози на поточний рік, а далі вже коригувати дії.

Альтернативні прогнози

Світовий банк очікує, що економіка України впаде на 45,1% цього року, а наступного року відновиться на 2,1%.

Міжнародний валютний фонд очікує падіння на 35% цього року. На 2023 рік поки прогнозу немає.

Як відбуватиметься відновлення України

За оцінками Кабміну, повномасштабне відновлення України коштуватиме близько 600 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна не просто буде відбудовувати зруйновані мости, дороги та будівлі. Україна будуватиме абсолютно нову економіку. Зокрема, це означає перебудову старих державних інституцій.

Звідки візьмуть гроші:

заморожені Заходом російські активи;

гранти та пільгові кредити від партнерів;

влада, власний бізнес і сам український народ.

Важливо – Росія везе вкрадене українське зерно до Сирії: дивіться відео