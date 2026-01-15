Щорічна відпустка під час війни: кому з українців її можуть не дати та на якій підставі

Надання щорічної відпустки гарантоване державою право для працівників, які офіційно працевлаштовані. Проте під час воєнного стану роботодавець має право обмежувати доступ до неї.

Чому надання відпустки можуть відкласти?

Економістка Олена Косенко говорить, що хоч права на відпустку в Україні не скасовували, на практиці вона доступна працівникам не завжди, передає 24 Канал з посиланням на Дзеркало тижня.

Дивіться також Довша відпустка й боротьба з зарплатами в конверті: яких новацій чекати від Трудового кодексу

Під час воєнного стану в Україні діє право на відпустку, однак законодавчо роботодавцеві дозволили обмежувати її надання, якщо цього вимагає становище під час війни.

Максимальна тривалість відпустки становить 24 дні, тож працівник може отримати не більш як цю кількість днів за рік навіть попри такі обставини:

більшу тривалість відпустки, передбачену в колективному договорі;

наявність пільг;

накопичену за кілька років поспіль відпустку.

Невикористані дні відпустки не зникають, але працедавець може перенести їх на час після скасування чи припинення дії воєнного стану.

Зауважте! У проєкті нового Трудового кодексу передбачене збільшення мінімальної тривалості відпустки до 28 днів. Документ перебуває на розгляді Верховної Ради.

Яка ситуація з відпустками працівників критичної інфраструктури?

Працівники об’єктів критичної інфраструктури можуть одержати відмову роботодавця у наданні відпустки, адже це дозволяє закон. Йдеться про фахівців, які залучені до виконання:

робіт на об'єктах критичної інфраструктури;

робіт з виробництва товарів оборонного призначення;

виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

Проте існують винятки, тож відмовити не можуть у разі потреби оформити відпустку:

у зв’язку з вагітністю та пологами;

для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку.

Важливо! Працівники критичної інфраструктури мають право на бронювання від мобілізації. Проте після 28 лютого частина військовозобов'язаних може бути мобілізована, якщо підприємство не пройде перебронювання.

Що буде з відпусткою ВПО та українців, які виїхали за кордон?

Працівникам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або виїхали за межі України, надають відпустку без збереження зарплати за їхньою заявою. Максимальна тривалість такої перерви в роботі становить 90 календарних днів.

Водночас цей період не зараховують до страхового стажу, який надає право на щорічну оплачувану відпустку. Це означає, що працівник може зберегти робоче місце, проте втрачає дохід та частину відпускного стажу.

Які зміни готують у новому Трудовому кодексі?