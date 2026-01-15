Ежегодный отпуск во время войны: кому из украинцев его могут не дать и на каком основании

Предоставление ежегодного отпуска гарантированное государством право для работников, которые официально трудоустроены. Однако во время военного положения работодатель имеет право ограничивать доступ к нему.

Почему предоставление отпуска могут отложить?

Экономист Елена Косенко говорит, что хоть права на отпуск в Украине не отменяли, на практике он доступен работникам не всегда, передает 24 Канал со ссылкой на Зеркало недели.

Смотрите также Длинный отпуск и борьба с зарплатами в конверте: каких новаций ждать от Трудового кодекса

Во время военного положения в Украине действует право на отпуск, однако законодательно работодателю разрешили ограничивать его предоставление, если этого требует положение во время войны.

Максимальная продолжительность отпуска составляет 24 дня, поэтому работник может получить не более этого количества дней в год даже несмотря на такие обстоятельства:

большую продолжительность отпуска, предусмотренную в коллективном договоре;

наличие льгот;

накопленный за несколько лет подряд отпуск.

Неиспользованные дни отпуска не исчезают, но работодатель может перенести их на время после отмены или прекращения действия военного положения.

Обратите внимание! В проекте нового Трудового кодекса предусмотрено увеличение минимальной продолжительности отпуска до 28 дней. Документ находится на рассмотрении Верховной Рады.

Какова ситуация с отпусками работников критической инфраструктуры?

Работники объектов критической инфраструктуры могут получить отказ работодателя в предоставлении отпуска, ведь это позволяет закон. Речь идет о специалистах, которые привлечены к выполнению:

работ на объектах критической инфраструктуры;

работ по производству товаров оборонного назначения;

выполнению мобилизационного задания (заказа).

Однако существуют исключения, поэтому отказать не могут в случае необходимости оформить отпуск:

в связи с беременностью и родами;

для ухода за ребенком до достижения трехлетнего возраста.

Важно! Работники критической инфраструктуры имеют право на бронирование от мобилизации. Однако после 28 февраля часть военнообязанных может быть мобилизована, если предприятие не пройдет перебронирование.

Что будет с отпуском ВПО и украинцев, которые выехали за границу?

Работникам, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц или выехали за пределы Украины, предоставляют отпуск без сохранения зарплаты по их заявлению. Максимальная продолжительность такого перерыва в работе составляет 90 календарных дней.

В то же время этот период не засчитывают в страховой стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Это означает, что работник может сохранить рабочее место, однако теряет доход и часть отпускного стажа.

Какие изменения готовят в новом Трудовом кодексе?