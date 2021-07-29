Що за 50 гривень можна було купити у 2017, а що – у 2021 році

15:30

Ціни на продукти та послуги в Україні весь час ростуть внаслідок інфляції. Фінанси 24 порівняли, що можна було купити чотири роки тому, маючи в кишені 50 гривень, а що на ці гроші можна дозволити собі сьогодні.