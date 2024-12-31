Головні глобальні інвестиційні тренди у 2025 році

Конфлікти та геополітика

В останні роки у світі стало значно небезпечніше. Неспростовним доказом цього є повномасштабна війна Росії проти України, яка почалася в лютому 2022 року та конфлікт на Близькому Сході, що спалахнув восени роком пізніше.

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Увага світу також прикута до Тайваню, який Китай собі хоче "повернути". Ба більше, експерти з Institute for Economics & Peace заявили, що на сьогодні у світі триває 56 збройних конфліктів. Це піковий рівень після завершення Другої світової війни.

До того ж численні звіти свідчать про серйозне зростання кількості кібератак. Це тенденція, яка лише набирає обертів з року в рік.

З одного боку геополітичні виклики створюють значний рівень напруги, а з іншого – формують нові можливості. Зокрема, для інвесторів, які можуть використати поточну ситуацію у світі на свою користь. Виділяють такі галузі:

виробництво зброї;

кібербезпека.

Крім того, у турбулентні часи на перший план виходять так звані активи-гавані, завдяки яким інвестори прагнуть захистити свої. Як-от золото, яке лише у 2024 році подорожчало на понад 27%, згідно з даними MarketWatch.

Апетит до енергетичного сектору зростає

На сьогодні світ споживає рекордні обсяги електроенергії в історії. Ба більше, цей показник зростає з року в рік.

Наприклад, для одного запиту в Google потрібно 3 ват-години електроенергії, тоді як аналогічний запит в OpenAI потребує 2,9 ват-години, за даними Міжнародного енергетичного агентства.

До цього варто додати розвиток індустрії електромобілів та системне збільшення колекції гаджетів у людей.

Водночас потребу людства в електроенергії вдається забезпечувати з використанням все більш різноманітного набору джерел енергії. Йдеться як про викопні джерела енергії (газ, нафта), так і про їхні альтернативи: зелену або атомну енергетику. І всі ці опції відкривають нові можливості для інвесторів у 2025 році.

Штучний інтелект і ще раз штучний інтелект

Запуску ChatGPT на основі штучного інтелекту від компанії OpenAI у листопаді 2022 року спровокував фундаментальні зміни у світі, а також масштабний бум на фондовому ринку. Двома роками пізніше тренд, пов’язаний зі штучним інтелектом, продовжує набирати обертів, тоді як індустрія стрімко розвивається. Це стосується й секторів, які навіть віддалено пов’язані з ШІ.

Цікава деталь! Штучний інтелект сприяв зростанню сектору комунальних послуг, на який до цього не надто звертали увагу. Йдеться про акції компаній, які відповідають за надання житлово-комунальних послуг, як-от забезпечення звичайних громадян та бізнеси електроенергією.

Враховуючи ажіотаж навколо штучного інтелекту, думки інвесторів розділилися:

скептики остерігаються, що сектор перетнув межу від буму до бульбашки;

натомість оптимістично налаштовані експерти стверджують, що акції компаній, які працюють у сфері ШІ, все ще мають простір для зростання. Вони очікують позитивної динаміки компаній, які пов’язані з цією технологією у 2025 році.

У що вкладати гроші у 2025 році: прогнози від експертів

Золото

У 2024 році золото зросло в ціні на понад 27% та оновило численні рекорди. Зокрема, дорогоцінний метал вперше в історії перетнув позначку у 2800 доларів за унцію. На 2025 рік прогнозують, що дорогоцінний метал досягне ціни на рівні 3000 доларів за унцію.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук в першу чергу виділив золото, як перспективний актив на 2025 рік. За його словами, дорогоцінний метал принаймні вважається таким, що зберігає свою вартість, на відміну від так званих криптоактивів, які є повністю віртуальними.

Власним баченням перспектив золота поділився ще один український економіст – Олег Гетман. Він вказав на низку важливих моментів, які пов'язані з дорогоцінним металом.

Олег Гетман Економіст Прибутковість золота у 2025 році може бути на рівні 5 – 7% чи 10% у річному розрахунку. З його слів, складно передбачити динаміку золота. Він додав, що дорогоцінний метал – це один із найбільш надійних активів, але він надто прибутковий. Гетман додав, що золото залишається активом-гаваню, на яку інвестори звертають увагу, коли на ринках цінних паперів, валют намічаються якісь шторми, бурі.

Водночас експерт з питань фінансів Василь Матій заявив, що золото також може бути актуальним і привабливим, особливо за умови високої інфляції. Проте він зауважив, що дорогоцінний метал досить сильно зріс вже у 2024 році, тому ймовірність, що таке саме зростання зближається у 2025 році, не така й висока.

Валюта

Одна із поширених фінансових практик в Україні – це збереження у валюті. Як правило, йдеться про долари США та євро. Олег Гетман заявив, що в цілому ситуація на 2025 рік економічно достатньо прогнозована. Він нагадав, що міжнародні партнери знову запланували для України ті самі кошти, які виділяли й в попередні роки. Йдеться про суму у розмірі від 35 до 40 мільярдів доларів, які щорічно отримує Київ.

Олег Гетман Економіст Тож ситуація достатньо стабільна. Відповідно, гривня буде стабільною в межах 42 – 43, можливо 44 гривні за долар. Тому всі інвестиції, які пов’язані з гривневими цінними паперами у 2025 році залишаться достатньо прибутковими. Це 13% – 15% по військовим облігаціям, по ОВДП. Тож це можна розглядати як досить непоганий інвестиційний внесок.

Гетман вважає, що у наступному році гривня буде потроху падати в ціні. Тобто іноземні валюти – долари і євро – зростатимуть щодо української валюти, але відсотки по них у банках (валютні депозити – 24 Канал) дуже низькі. Тож, на його думку, це найбезпечніші, але найменш прибуткові варіанти.

Крім того, він згадав про таку опцію, як гривневі депозити під 10 – 12%. За його словами, це гірше, ніж облігації, але щонайменше це допомагає захистити гривневі кошти від інфляції, і навіть трохи вийти в плюс.

Натомість Борис Кушнірук вважає, що ситуація на валютному ринку буде залежати від дій Національного банку України.

Борис Кушнірук Економіст, голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Курс повністю зараз залежить від Нацбанку. Відповідно, якби Нацбанк проводив професійну і не корупційну політику, то в цьому випадку можна було б вкладати й в процентні інструменти гривні. Але ця невизначеність, коли Нацбанк розповідає про якийсь ринковий курс гривня – долар, якого просто не існує на сьогоднішній момент і не існуватиме ще в декілька років точно, тому що надто великий розрив між експортом і імпортом. Таким чином, ніякого ринкового курсу утворення бути не може апріорі. Курс буде визначати Національний банк.

Кушнірук наголосив, що якби Національний банк робив це прозоро (визначення курсу валют – 24 Канал), то ситуація була б інша. Наприклад, якби регулятор казав, що він щомісяця буде здешевлювати пару гривня – долар на 0,5%, то всі б виходили з того, що це стабільна передумова й можна було б вкладати в гривневі дохідні активи.

Важливо! Враховуючи, що політика Нацбанку повна невизначеності, яка створює можливості для зловживань та стрибків, то, безперечно, населення буде боятися та вкладатися в іноземні валюти, наголосив Кушнірук.

Експерт з питань фінансів Василь Матій заявив, що валюта – це не інвестиція, це просто грошова одиниця, яка є більш стабільною. З його слів, валюту не можна вважати інвестиційним інструментом.

Василь Матій Приватний інвестор та експерт з питань фінансів Це захист від девальвації, але інфляція у доларі та євро також присутня. Тож купівельна здатність іноземної валюти з часом також зменшується, якщо її не інвестувати.

Фондовий ринок

Одним з інструментів для формування капіталу в сучасному світі є фондовий ринок. Фактично це екосистема, в якій здійснюють емісію, купівлю та продаж цінних паперів, як-от акцій публічних компаній, облігацій тощо. Для розуміння, фондовий ринок США з початку 2024 року суттєво зріс.

Зокрема, індекс S&P 500, який охоплює акції найбільших компаній за ринковою капіталізацією, подорожчав на 24,54%, інформує портал Google Фінанси. Тоді як цінні папери компаній на біржі NASDAQ, що входять до однойменного індексу, зросли майже на 32%.

Гетман підмітив, що на фондовому ринку у 2025 році ситуація може бути непередбачуваною. Він наголосив, що в фондовий ринок мають інвестувати ті, хто дуже добре в цьому розбирається. Мовляв, прогоріти звичайній людині можна елементарно.

Олег Гетман Економіст Тому це вже для професіоналів, це вже для фахівців, які дуже добре в цьому орієнтуються і можуть передбачити зростання тих чи інших акцій, тих чи інших компаній. Для звичайного українця з цим краще не гратися. Є надійні інструменти, є надійна нерухомість, є надійні державні цінні папери, якими нічого не може статися.

Тоді як Василь Матій у контексті фондового ринку найперше виділив стартапи уже на зрілих стадіях, які мають дохід хоча б у розмірі 1 мільйона доларів та які активно використовують штучний інтелект для ефективної діяльності. Йдеться як про технологію штучного інтелекту, так і рішення на базі ШІ. До найперспективнішої трійки на 2025 рік він також відніс:

облігації: корпоративні й державні облігації розвинених країн;

акції технологічних публічних компаній.

Щодо українських ОВДП, то Матій заявив, що утримається від коментарів, оскільки усе дуже залежить від геополітичної й військової ситуацій. Мовляв, буде завершення війни чи не буде, на яких умовах тощо.

Важливий контекст! В Україні дохідність ОВДП становить від 11% до понад 17%. Це показники для вкладень в гривнях. Тоді як дохідність облігацій в доларах в середньому складає від 1,75% до понад 4% у річному розрахунку, а в євро – від 0,5% до 3% річних, за даними "Мінфіну"