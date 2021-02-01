Що трапилося з GameStop і чому акції виросли на 500% за 2 дні

Група невеликих інвесторів об'єдналися проти багатомільярдних хедж-фондів та підняли акції компанії GameStop, які з близько 70 доларів виросли до 425 доларів за лічені дні.

Джерело: Independent

Що відбулося?

Інвестори, торгуючи акціями, ставлять на те, що акції будуть або рости, або падати. Інституційні інвестори, включаючи хедж-фонд "Мелвін Капітал" на суму 13 мільярдів доларів, побачили можливість отримати прибуток від ставок проти акцій GameStop.

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Проте користувачі форуму Reddit під назвою "WallStreetBets" вирішили придбати акції GameStop, спочатку тому, що вважали їх недооціненим, а потім як меседж великим хедж-фондам.

Діючи в унісон, вони підняли ціну акцій до астрономічних рівнів, що спричинило величезні втрати для хедж-фондів, які використовували короткі продажі. Зараз поле битви перейшло до інших акцій, на які ставили хедж-фонди, включаючи BlackBerry, кінотеатр AMC та American Airlines.



Ціна GameStop протягом останнього тижня / TradingView

Що таке короткий продаж? Це спосіб отримання прибутку, коли ціна активу – наприклад, золота, нафти або акцій компанії – падає. Це цілком законно, і багато експертів стверджують, що це важливий спосіб дозволити ринкам визначати "справжню" ціну будь-якого активу. Це також метод спекуляції, який може збільшити волатильність і знизити стабільність.



Як це діє? Трейдер чи хедж-фонд продає актив за вищу ціну. А коли той падає, купує його вже за нижчу ціну.

Що сталося з GameStop?

Події цього тижня демонструють, чому короткий продаж може бути як надзвичайно вигідним, так і надзвичайно ризикованим.

Акції GameStop минулого року досягли мінімуму у 2,57 долара, а до 31 грудня зросли до 18,84 долара.

Ціна стабільно зростала, але інші фонди робили ставку на GameStop шляхом короткого продажу великої кількості акцій.

У цей момент інвестори-аматори WallStreetBets вступили в бій. Кілька користувачів Reddit закликали людей купувати акції GameStop, підвищуючи ціну, щоб тиснути на тих, хто застосовує короткий продаж.

Інвестори до середи, 27 січня, успішно підняли ціну акцій GameStop до більш ніж 350 доларів.

Будь-який короткий продавець, який позичив акції GameStop на початку року і продав їх на ринку за 18,84 долара, повинен був знайти ще 301,16 долара за акцію, щоб викупити їх знову і повернути їх власнику.

Оскільки деякі хедж-фонди позичили і продали мільйони акцій GameStop, вони зазнали величезних збитків, і їм довелося викупити акції, щоб зупинити їх подальше зростання. Покупка акцій створила додатковий попит, піднявши ціну ще вище.

Чому це важливо?

Битви між інвесторами, які по-різному бачать вартість компанії, є загальним явищем, але це, мабуть, перший випадок, коли пересічні інвестори мають змогу завдати великому фонду такі величезні збитки. Однак важливо зазначити, що деякі звичайні інвестори, ймовірно, втратять значні суми, коли ціна GameStop знизиться, як це вже відбувається.