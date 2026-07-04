Хто є частиною єврозони

У єврозоні спільну монетарну політику та емісію валюти контролює Європейський центральний банк (ЄБЦ). Відтак євро використовується для всіх розрахунків – від повсякденних покупок до міжнародної торгівлі та державних фінансів.

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Однак попри те, що єврозона об'єднує 21 країну, не всі країни ЄС входять до неї, йдеться на офіційному сайті ЄС.

Відтак 6 країн досі не використовують євро, зокрема Польща, Швеція, Чехія, Угорщина та Румунія. А Данія взагалі відмовилася від цієї умови та зберегла власну валюту. Річ у тім, що у деяких випадках також можуть відмовитися від законодавства чи договорів ЄС.

Як країни можуть приєднатися до єврозони

Країни ЄС можуть приєднатися до єврозони, виконавши певні критерії конвергенції. Йдеться про обов'язкові економічні та правові умови, які узгоджені в Маастрихтському договорі 1992 року.

Наразі немає графіка приєднання до зони, а тому європейські країни самостійно розробляють стратегії для виконання умов прийняття євро.

Натомість Єврокомісія та ЄЦБ спільно вирішують, чи виконувати умови для введення євро країнами-кандидатами до єврозони.

І лише після того, як буде оцінений прогрес, обидва органи публікують висновки, а Рада ECOFIN ратифікує вступ нової країни після консультації з Європейським парламентом та Європейською радою.