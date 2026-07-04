Хто є частиною єврозони
У єврозоні спільну монетарну політику та емісію валюти контролює Європейський центральний банк (ЄБЦ). Відтак євро використовується для всіх розрахунків – від повсякденних покупок до міжнародної торгівлі та державних фінансів.
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Однак попри те, що єврозона об'єднує 21 країну, не всі країни ЄС входять до неї, йдеться на офіційному сайті ЄС.
Відтак 6 країн досі не використовують євро, зокрема Польща, Швеція, Чехія, Угорщина та Румунія. А Данія взагалі відмовилася від цієї умови та зберегла власну валюту. Річ у тім, що у деяких випадках також можуть відмовитися від законодавства чи договорів ЄС.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як країни можуть приєднатися до єврозони
Країни ЄС можуть приєднатися до єврозони, виконавши певні критерії конвергенції. Йдеться про обов'язкові економічні та правові умови, які узгоджені в Маастрихтському договорі 1992 року.
Наразі немає графіка приєднання до зони, а тому європейські країни самостійно розробляють стратегії для виконання умов прийняття євро.
Натомість Єврокомісія та ЄЦБ спільно вирішують, чи виконувати умови для введення євро країнами-кандидатами до єврозони.
І лише після того, як буде оцінений прогрес, обидва органи публікують висновки, а Рада ECOFIN ратифікує вступ нової країни після консультації з Європейським парламентом та Європейською радою.