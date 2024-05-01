Гірша якість та менша вага: як виробники приховують інфляцію та дурять покупців

Більшість українців помічали, як фактична вага або об'єм деяких продуктів у пакуванні поступово зменшуються. Це спосіб приховання інфляції використовують не лише в Україні й він навіть має власну назву – шрінкфляція.

Що таке шрінкфляція

Оскільки глобальна інфляція призвела до зростання витрат, компанії по всьому світу почали вдаватися до практики шрінкфляції. Це скорочення обсягу або ваги товару при збереженні його ціни, пише 24 Канал з посиланням на Всесвітній економічний форум.

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Відтак багато споживчих товарів по факту стають меншими, але коштують стільки ж. Ця стратегія тісно пов'язана з іншим явищем – скімпфляцією.

Цікаво! Скімпфляцією називають погіршення продукту або послуги без зміни ціни.

Особливо часто шрінкфляція стосується товарів повсякденного попиту, в першу чергу — харчових продуктів та напоїв.

Експерти попереджають: це тривожна тенденція, оскільки зниження ваги або обсягу продукції відбувається поступово і часто залишається непомітним для споживача.

Чому компанії використовують шрінкфляцію

Багато найбільших світових брендів вже застосовують стратегію шрінкфляції. І хоча це допомагає зберегти прибутковість бізнесу, подібні заходи можуть викликати невдоволення клієнтів і підривати довіру до бренду.

Важливо! Аналітики вважають шрінкфляцію формою прихованої інфляції, особливо в умовах, коли офіційні темпи інфляції залишаються високими.

Компанії вдаються до шрінкфляції тоді, коли стикаються зі зростанням виробничих витрат або з жорсткою конкуренцією на ринку. Замість підвищення цін вони зменшують розмір продукту або змінюють його упаковку, щоб зберегти маржу і контролювати операційні витрати.

Чим шкідлива шрінкфляція та як з нею борються

Хоча подібні зміни можуть здатися незначними, вони ускладнюють точну оцінку інфляції та можуть викликати суспільне невдоволення. Втім, в деяких країнах вже почали боротись з такими зловживаннями: