Чому можуть виникнути проблеми із трудовою книжкою

Неточності у трудовій книжці або відсутність записів здатні суттєво ускладнити шлях до пільгової пенсії, але це не означає втрату права на неї. Якщо підприємство припустилося помилки або взагалі ліквідоване, спеціальний стаж можна підтвердити низкою інших документів, нагадує Пенсійний фонд.

Річ у тім, що при перевірці часто виникають питання до записів. Наприклад, назва посади може відрізнятися від офіційного Списку, бракує даних про атестацію робочого місця, відсутній номер наказу або ж неправильно вказана назва компанії.

Як врятувати стаж за допомогою довідки

У таких ситуаціях важливо розуміти: помилка кадровика не скасовує вашого права на заслужений відпочинок. Якщо характер роботи дійсно дає право на пільгу, варто звернутися за уточнюючою довідкою до підприємства або його правонаступника.

Цей документ має чітко фіксувати періоди роботи, професію, характер завдань та посилання на відповідний пункт Списку пільгових професій.

Такої довідки недостатньо лише для підтвердження того, що людина колись працювала на підприємстві, вона має показати, яку саме роботу виконували,

– наголошують експерти.

Чому варто заздалегідь перевірити ОК-5

Надійним джерелом інформації про ваш страховий стаж та заробіток є довідка ОК-5, яка формується за періоди з 2000 року. Роботодавець самостійно передає дані до персоніфікованого обліку, зазначаючи коди спеціального стажу.

Ця інформація зберігається в Реєстрі застрахованих осіб. Тому майбутнім пенсіонерам варто завчасно згенерувати цей документ через портал Дія або ПФУ, щоб переконатися у відсутності розбіжностей.

Що робити, якщо компанія ліквідована назавжди

Найскладніший сценарій – коли підприємство закрилося, а правонаступника не існує. У такому разі долю пільгового стажу вирішує спеціальна комісія при головному управлінні ПФУ.

Людині доведеться зібрати максимальний пакет документів: від самої трудової книжки та архівних довідок до наказів про переведення чи документів про атестацію робочих місць.

Чи допоможуть свідки довести право на пільгу

Тут криється головна пастка, адже звичайний страховий стаж і спеціальний пільговий – це різні речі. Якщо загальний стаж за відсутності архівів можна підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, то для пільгової пенсії цей механізм не працює.

Спеціальний стаж свідками не підтверджується, тут допоможе виключно процедура через комісію ПФУ.

Які ще фінансові рішення важливі для українців

Нагадаємо, що окрім пенсійних питань, держава передбачає низку інших механізмів підтримки громадян. Зокрема, певні категорії літніх людей можуть не платити земельний податок, якщо їхні ділянки відповідають встановленим лімітам.

Також напередодні холодів українцям варто розібратися з опаленням та першими платіжками за тепло, аби не переплачувати.