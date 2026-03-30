Якщо з картки вкрали гроші – що робити в перші хвилини і чи допоможе поліція

Щоб убезпечити свої картки, варто дотримуватися базових правил безпеки й бути уважними до фінансових операцій. Водночас навіть це не гарантує повного захисту від шахрайства.

Що робити, якщо з картки вкрали гроші?

Якщо гроші з вашого рахунку все-таки вкрали, необхідно дотримуватися певного алгоритму дій. Деталі пояснили в центрі з надання безоплатної правничої допомоги.

Дивіться також Крадуть ваші гроші за допомогою нитки: виявлена нова схема шахрайства

Насамперед після виявлення факту списання коштів із банківської карти без вашого відома експерти радять якнайшвидше заблокувати картку:

через онлайн-банкінг;

зателефонувати в банк на гарячу лінію;

особисто звернутися до найближчого відділення.

Якщо ви не передавали нікому конфіденційну інформацію, слід подати заяву на повернення списаних коштів у банку. У такому разі він має провести внутрішнє розслідування й може відшкодувати гроші, якщо встановить відсутність вини клієнта.

Якщо ж ви самі розкрили дані картки чи доступ до онлайн-банкінгу, повернути кошти буде значно складніше, а в разі відмови банку єдиним варіантом може залишитися звернення до суду.

Чи допоможе поліція? Українці можуть звернутися до правоохоронців, або ж одразу до кіберполіції, заповнивши форму на сайті або зателефонувавши на 0800 50 51 70.



Там мають розпочати розслідування, і якщо зловмисника знайдуть, а його провину доведуть у суді, потерпілий зможе вимагати відшкодування матеріальних і моральних збитків.

На платформі Нацбанку "Гаразд" радять зібрати все, що може підтвердити факт шахрайства: посилання на фішинговий вебсайт чи фейковий інтернет-магазин, скриншоти його сторінок, банківську виписку чи сповіщення з онлайн-банкінгу про операції, а також номери телефонів і акаунти, з яких із вами контактували.

Як вберегти гроші від шахраїв? Нікому не повідомляйте PIN і CVV-код, термін дії картки, а також паролі від онлайн-банкінгу.

Установіть ліміти на операції та увімкніть SMS-оповіщення про всі транзакції.

Не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв.

Купуйте та сплачуйте лише на знайомих ресурсах, перевіряйте правильність URL-адреси сайту.

Під час купівлі на платформах оголошень не переходьте в сторонні месенджери для обговорення деталей угоди.

Які схеми діють в Україні зараз?

Нагадаємо, напередодні українців попередили про нову шахрайську схему – буцімто "грошові компенсації" за тривалі відключення електроенергії. Фішингові повідомлення надсилають на месенджери, а для виманювання персональних даних використовують підроблені сайти, стилізовані під Ощадбанк.

Зловмисники часто використовують впізнавані бренди та актуальні свята. Наприклад, громадян закликали отримувати фейкові "великодні набори" нібито від Червоного Хреста спільно з ROZETKA.