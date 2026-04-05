Неправильні показники лічильника: як виправити і не переплатити

Неточності під час подання показників електролічильника можуть обернутися зайвими сумами у рахунках. Виправити такі помилки можна швидко, якщо діяти без затримок.

Чи можна виправити неправильно передані показники лічильника?

У ДТЕК пояснюють, що помилки у переданих показниках електролічильника не є критичними, якщо їх виправити вчасно. Найзручніший спосіб скоригувати дані через чат-боти у Viber або Telegram, де оновлена інформація враховується автоматично.

Механізм виправлення досить простий. Якщо споживач помилково передав показники, він може повторно внести правильні дані у встановлений період. Система фіксує останній поданий варіант і саме його бере за основу для розрахунків.

Наприклад! Показники за квітень можна уточнити до 3 травня без додаткових звернень.

Важливо про це памʼятати, адже якщо показники не подані вчасно або містять помилки, постачальник може застосувати розрахунок за середнім споживанням. У результаті сума в рахунку часто відрізняється від фактичного використання електроенергії.

Чому не оновлює показники лічильника?

В окремих випадках постачальник може запитати підтвердження. Це відбувається тоді, коли нові цифри суттєво відрізняються від попередніх і система розцінює це як потенційну помилку або збій.

Зверніть увагу! У такій ситуації достатньо надати фото лічильника. При цьому, на ньому мають бути чітко видні актуальні показники, серійний номер приладу та, якщо є, розподіл за зонами споживання. Це дозволяє швидко перевірити дані і внести коригування без тривалих процедур.

Щоб уникнути неточностей у рахунках, важливо дотримуватися регулярності подання показників. Оптимальним вважається період з 30 числа поточного місяця до 3 числа наступного. Саме ці дані використовуються для формування платіжок, нагадує ДТЕК.

Що ще треба знати про лічильники?