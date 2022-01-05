Що буде з ключовими валютами світу у 2022 році: прогноз від Goldman Sachs

Ситуація на валютному ринку завжди привертає увагу суспільства та експертів. Тому інвестиційна компанія Goldman Sachs оприлюднила свій прогноз щодо ключових валют у світі.

Експерти Goldman Sachs вважають, що у 2022 році курс долара США буде потроху знижуватися, якщо Федеральна резервна система США сигналізуватиме поступове посилення грошово-кредитної політики. Максимальні ризики для американської нацвалюти очікують на початку 2022 року.

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Прогноз Goldman Sachs щодо валют у 2022 році

Канадський долар має всі шанси зміцнити свої позиції на ринку та отримати статус кращої валюти Великої десятки. Натомість австралійський долар – головний аутсайдер серед топових світових валют. Ці прогнози ілюструють різницю у грошово-кредитних політиках Канади та Австралії. Крім того, на позиції цих валют впливає й різниця у динаміці ключових сировинних товарів, які відіграють важливу роль в економіці двох країн:

вартість нафти має суттєве значення для Канади,

має суттєве значення для Канади, тоді як у контексті Австралії йдеться про ціни на залізну руду і мідь.

Прогноз Goldman Sachs щодо світових валют / Фото Unsplash

Що таке Велика десятка або валюти G10 Йдеться про десять валют, які найбільше торгуються. Також це 10 найбільш ліквідних валют у світі. Трейдери регулярно купують та продають їх на відкритому ринку з мінімальним впливом на власні міжнародні курси валют. До цього переліку входять долар США, канадський долар, британський фунт, євро, швейцарський франк, японська єна тощо.

Аналітики Goldman Sachs також зазначили, якщо Європейський центральний банк не змінить свою риторику на користь сильнішої яструбиної політики (одночасне стримування інфляційних очікувань та фактичне збільшення процентних ставок), то нормалізація монетарної політики не зможе підтримувати європейську валюту. Цю стратегію ще називають "виграй час, щоб потрапити на іншу сторону". Китайський юань теж має потенціал зміцнити свої позиції щодо долара, хоч цей процес й буде повільнішим, навіть якщо профіцит рахунку поточних операцій Піднебесної скорочується.