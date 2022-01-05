Эксперты Goldman Sachs считают, что в 2022 году курс доллара США будет понемногу снижаться, если Федеральная резервная система США будет сигнализировать постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Максимальные риски для американской нацвалюты ожидаются в начале 2022 года.

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Прогноз Goldman Sachs по валютам в 2022 году

У канадского доллара есть все шансы укрепить свои позиции на рынке и получить статус лучшей валюты Большой десятки. А австралийский доллар – главный аутсайдер среди топовых мировых валют. Эти прогнозы иллюстрируют разницу в денежно-кредитных политиках Канады и Австралии. Кроме того, на позиции этих валют влияет и разница в динамике ключевых сырьевых товаров, играющих важную роль в экономике двух стран:

стоимость нефти имеет существенное значение для Канады,

тогда как в контексте Австралии речь идет о ценах на железную руду и медь.

Прогноз Goldman Sachs по мировым валютам / Фото Unsplash

Что такое Большая десятка или валюты G10 Речь идет о десяти наиболее торгуемых валютах. Также это 10 самых ликвидных валют в мире. Трейдеры регулярно покупают и продают их на открытом рынке с минимальным влиянием на международные курсы валют. В этот перечень входят доллар США, канадский доллар, британский фунт, евро, швейцарский франк, японская иена и т.д.