Рекордне зростання долара: в потужному банку США розповіли, чому валюта може почати слабшати

З початку 2022 року долар США суттєво зміцнив позиції на ринку. Американська валюта навіть оновила кілька рекордів. В одному з великих американських банків оприлюднили новий прогноз.

В американській банківській та фінансовій корпорації Citigroup, зі штаб-квартирою у Нью-Йорку, вважають, що долар США буде зростати поки наявний економічний спад не завершиться і динаміка не повернеться до прискорення.

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Чого експерти чекають від долара США

До цього моменту долар США буде залишатися "найбезпечнішим місцем для притулку". Адже ця валюта пропонує ще й премію до прибутковості порівняно з іншими аналогами на глобальному рівні.

Те, що на нашу думку, потрібно для вершини долара – це дно глобального зростання. Необхідно змінити наратив, щоб змінити траєкторію долара,

– заявляють стратеги.

Наразі у секторі існує дискусія, коли саме закінчиться потужний підйом долара США, який є головною резервною валютою у світі та відіграє ключову роль для світової торгівлі. Індекс долара США, який ілюструє співвідношення долара стосовно кошика з 6 інших валют, з початку 2022 року зміцнив свої позиції на ринку приблизно на 18%.

Таким чином, цей показник встановив рекорд у контексті річного зростання, з врахуванням даних, які збирали з 1972 року. Актуальні дані щодо Індексу долара США, на момент створення цього матеріалу, згідно з CNBC:

На цю мить Індекс долара США коливається на рівні 112,20;

Максимально цей показник за останні 52 тижні досягав позначки 114,78;

досягав позначки Тоді як мінімальне значення для співвідношення долара США щодо 6 аналогів становить 93,28.

Крім того, серйозне зростання долара, яке зафіксували з початку 2022 року, також стало важливою темою для фінансових керівників та голів центральних банків у Вашингтоні. Річ у тому, що настільки потужне зміцнення позицій долара на ринку посилює низку економічних проблем для всього світу.

Фактор центробанку та максимум для долара

Навіть рішення Федерального резерву щодо сповільнення темпів підвищення ставок може бути недостатнім, щоб переконати істотну частку інвесторів вивести свої гроші з доларових позицій, згідно з експертами банку Citigroup. Тож виділяють такі моменти:

Стратеги наголосили, що два крайніх розвороти динаміки долара США відбувалося на фоні покращення прогнозів щодо глобального економічного зростання. Особливо актуально це було в останні 20 років.

У результаті експерти підкреслили, що пік долара США, найімовірніше, зафіксують, коли Федеральний резерв повернеться до політики зниження ставок, тоді як глобальний економічний цикл за межами Штатів досягне дна.

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, акції корпорації Citigroup торгуються за ціною на рівні 44,20 долара на ринку. Тоді як ринкова капіталізація одного з найбільших банків США становить 85,7 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.