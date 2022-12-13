Що чекає на долар США після рекордно успішного року: прогнози від експертів

У 2022 році американський долар зафіксував серйозне зростання на тлі нестабільної економічної ситуації у світі, а також встановив кілька рекордів. Що ж експерти прогнозують для цієї валюти у 2023 році – читайте далі.

Для прикладу, наприкінці вересня 2022 року долар США досягнув рекордного показника за останні 20 років на валютному ринку. Крім того, останні майже 12 місяців називають найкращим періодом для цієї валюти за майже 40 років.

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Зміцненню цієї грошової одиниці сприяли як внутрішні, так і міжнародні фактори. І навіть попри те, що економічна ситуація може змінитися, експерти прогнозують, що у наступному році долар збереже за собою сильні позиції.

Головні причини зміцнення долара у 2022 році

Роль долара для світової економіки суттєво допомогла йому зміцнити свої позиції на ринку цього року. Річ у тому, що долар – це головна резервна валюта у світі. Тобто саме цю грошову одиницю використовує більшість центральних банків світу для міжнародної торгівлі та фінансових операцій.

За словами Еріка Донована з компанії StoneX, долар все ще сприймають як валюту-прихисток, яка буде зміцнювати позиції, коли на ринках з'являється фактор страху. Доцент однієї із кафедр Чиказького університету додав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну також відіграло значку роль.

У Citigroup заявили, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки триватиме економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає " найбезпечнішим притулком"

Він наголосив, що США завжди були прихистком номер один під час періодів нестабільності у світі, тому з лютого інвестори активно шукали активи, в які безпечніше вкласти гроші. Наступний елемент, який допоміг долару зміцнити позиції на ринку – монетарна політика Федеральної резервної системи США.

У 2022 році американський центробанк агресивно підіймав ставку задля вгамування інфляції у країні, яка досягла максимуму за понад 40 років;

центробанк агресивно підіймав ставку задля вгамування інфляції у країні, яка досягла максимуму за понад 40 років; В інших країнах регулятори також проводили схожу політику, але Штати були далеко попереду.

США можуть собі це дозволити, оскільки економіки країни все ще досить сильна,

– додав експерт.

Фактор інших валют важливий, оскільки силу американської валюти на ринку ілюструє Індекс долара США, який залежить від інших грошових одиниць. Тож економічна політика основних торгових партнерів США впливає на вартість долара.

Чого чекати від долара у 2023 році

Перш за все варто наголосити, що на долар у наступному році можуть вплинути змінні фактори. По-перше, наразі невідомо, чи буде Федеральний резерв продовжувати агресивну монетарну політику.

Водночас ООН закликала американського регулятора зупинити процес підняття ставки, адже це може спровокувати глобальну рецесію та завдати шкоди країн, які розвиваються.

З усім тим усе буде залежати від ситуації з інфляцією та станом економіки США. На думку доцента з університету у Чикаго, Федеральний резерв буде продовжувати свою поточну політику протягом досить тривалого проміжку 2023 року.

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Згідно з прогнозами ринкових стратегів, які взяли участь в опитуванні Reuters, долар зміцнить позиції відносно більшості валют у найближчі місяці, адже потенційна рецесія у США та інших країнах, найімовірніше, допоможе утримати цю валюту на стабільному рівні у 2023 році. До того ж вони вважають, що на початку наступного року більшість центробанків змінять свої плани.

Крім того, додають, що у базовому прогнозі долар США збереже за собою сильні позиції на ринку на початку наступного року, а його ослаблення почнеться після паузи Федерального резерву з підняттям ставки. Проте існує ризик про стійкість інфляції на шляху до зниження, тому це допоможе долара довше утримувати сильні позиції на ринку.