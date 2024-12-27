Долар готується до буму, а нафта – спаду: що буде з критично важливими індикаторами для світу

У 2025 році світовий ринок нафти може опинитись на роздоріжжі через послаблення попиту на сировину та надлишок пропозиції на ринку. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2025 році надлишок нафти на ринку складе 950 тисяч барелів на день, а у JPMorgan прогнозують профіцит на рівні 1,2 мільйона барелів на день.

Також, на думку економістів, один з ключових факторів, що вплинуть не лише на формування цін на нафтовому ринку, але й на курс долара – політика Трампа. Які ще країни, окрім США, диктуватимуть траєкторію важливих світових індикаторів та як перебіг війни в Україні вплине на ситуацію, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що впливатиме на ціну нафти у 2025 році

Фактор Трампа

Економіст Борис Кушнірук під час розмови з 24 Каналом заявив, що на ціну нафти впливають як об'єктивні фактори (обсяг видобутку та попит), так і субʼєктивні – впровадження Трампом мита на імпорт, якщо Європа не купуватиме у США більше нафти. До слова, це кардинально відрізняється від політики Байдена. Оскільки колишній президент США був сфокусований на захисті навколишнього середовища.

Борис Кушнірук Економіст, голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Це (збільшення обсягів видобутку нафти – 24 Канал) може дуже суттєво вдарити по економіці багатьох країн, що спровокує падіння ВВП, або зростання буде дуже незначним. В першу чергу йдеться про таку економіку, як китайська. Відповідно, це призведе до падіння попиту на нафту, а це, своєю чергою, буде провокувати зниження цін на неї.

Нагадаємо, що перехідна команда Трампа уже готує широкомасштабний енергетичний пакет, який має бути впроваджений протягом декількох днів після його вступу на посаду. Це дозволить збільшити буріння нафтових свердловин біля узбережжя США і на федеральних землях.

Цікаво! США на сьогодні видобувають найбільші обсяги нафти у світі. Це в середньому 12,9 мільйона барелів нафти на день. Країна є лідером за цим показником 6 рік поспіль.

Торгівельні війни

На думку Олега Пендзина, наразі ніхто немає чіткого розуміння того, що буде відбуватись з ціною нафти, адже невідомо, якою буде економічна політика Трампа. Тож економіст вважає, що наступний рік почнеться з торгівельних війн. А будь-яка торгівельна війна впливає на ціну нафти, знижуючи її.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Будь-яка торгівельна війна зменшує загальний обсяг виробництва і перспективи розвитку економіки. Як наслідок це сповільнює попит на нафту. Наскільки Трамп готовий викладатися, аби виконати свої обіцянки й жорстко затиснути Китай, Європу, Мексику та Канаду щодо американського ринку, дуже важко сказати, а від цього буде напряму залежати ціна на нафту. Якщо почнуться торгівельні війни, ціна на нафту піде вниз.

Економіст додав, що ціни на нафту падають напередодні вступу Трампа на посаду президента США. За його словами, це ознака того, що трейдер починає переживати, що прихід Трампа призведе до різкого падіння цін на нафту. Загалом Пендзин додав, що варто стежити за тим, наскільки нафтові ідеї Трамп будуть реалізовані.

Конфлікт між Іраном і Ізраїлем

Крім того, на думку Кушнірука, ще є фактор ймовірного відкритого конфлікту між Іраном і Ізраїлем.

Іран пригрозив, що в разі атак по ньому він вдарить по всім нафтовим полям, які існують на Близькому Сході. Цим самим може спровокувати зростання цін на нафту, бо це призведе до дуже суттєвого скорочення.

Ще одна загроза зі боку Ірану – блокування шляхів, якими транспортують сировину.

Чи впливає війна в Україні на ціну нафти Борис Кушнірук наголосив, важливо розуміти "війна в Україні триватиме чи завершиться якимось перемир'ям". На його думку, якщо війна завершиться, то це, скоріше за все, буде провокувати збільшення попиту на нафту.

Хоча водночас як один із можливих варіантів домовленостей Трампа про припинення війни в Україні може бути скасування обмежень на постачання російської нафти на світовий ринок, що своєю чергою може провокувати зниження ціни на нафту, оскільки пропозиція буде зростати.

Цікаво! Аналітики прогнозують, що у 2025 році нафта марки Brent коштуватиме в середньому 71,57 долара за барель, а WTI – 67,44 долара за барель, передає The Wall Street Journal.

ОПЕК+ та Саудівська Аравія

Економіст Борис Кушнірук вважає, що також на формування ціни на нафту впливатиме й Саудівська Аравія, яка готова боротися за свою частку на ринку.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Саудівська Аравія заявила, що хоче збільшити видобування і відходити від колишніх домовленостей щодо збереження цін. Річ у тім, що деякі країни, котрі входять до ОПЕК, не дотримуються їх. Або США, які не є членом групи, нарощують обсяги видобування. Тож Саудівська Аравія втрачає частку ринку й заявила, що готова почати знижувати ціну, відвойовуючи свої позиції на ринку. Це може спровокувати падіння цін на нафту.

Цього року увага ринку була суттєво прикута до рішення ОПЕК+, яка продовжила політику скорочення обсягів видобування нафти. Наразі відомо, що нафтовидобувні країни з блоку не будуть збільшувати видобуток нафти принаймні до квітня. Передбачалось, що це спровокує зростання цін на нафту. Проте цей фактор не спрацював.

Варто також зауважити, що якщо ОПЕК+ вирішить відмовитися від добровільних обмежень щодо обсягів видобування нафти, то ціни можуть впасти до 40 доларів за барель. Ба більше, в MST Marquee підмітили, що зміна політики ОПЕК+ може спровокувати цінову війну за частку ринку нафти. Результатом цього може бути знецінення сировини до мінімумів, яких не фіксували із часів COVID-19.

Яким буде курс долара США наступного року

Наприкінці 2024 року долар США почав стрімко зростати в ціні, досягнувши максимального рівня за понад 2 роки. Одна з головних причин подорожчання долара – перемога Дональда Трампа на виборах у США. Експерти, з якими поспілкувався 24 Канал, вважають, що політика Трампа сприятиме ще більшому подорожчанню долара.

Олег Пендзин прогнозує, що долар буде достатньо серйозно міцнішати у світі. За його словами, це пов'язано з економічною політикою Дональда Трампа. Ба більше, очікують, що долар може зрівнятися на ринку з євро на цьому фоні. Економіст додав, що для американців така ситуація на ринку не є вигідною .

на цьому фоні. Економіст додав, що . На думку Кушнірука, Трамп буде намагатися проводити політику, яка може спровокувати дестабілізацію світових ринків. Це може призвести до того, що інвестори будуть намагатися захистити свої грошові активи, вкладаючись в ті ж самі долари. Таким чином, попит на долар зростає, відповідно, долар міцнішає.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Крім того, є ще питання щодо того, чи буде мати Трамп можливість знизити бюджетний дефіцит. Бо його плани щодо зниження податків для багатих вистрелять суттєвим збільшенням бюджетного дефіциту. Так було і за першого президентства Трампа. Відповідно зріс й державний борг. Тобто це фактор, який може ослаблювати долар. Адже доведеться просто більше друкувати доларів, аби покрити цей дефіцит. З цієї сторони, долар може мати як тенденцію до зростання стосовно інших валют, так і до знецінення, якщо всі відчують, що Трамп провокує хаос управлінський і це позначається на американській економіці.

Водночас Кушнірук зауважив, що варто враховувати момент, який пов'язаний з доларом, що має статус світової валюти:

Річ у тому, що виникає ситуація, коли один фактор грає проти іншого. Зокрема, якщо ви провокуєте ситуацію, коли долар зростає в ціні, то, з одного боку, це добре, оскільки в США надходять кошти.

Проте, з іншого боку, товари виготовлені в США стають менш конкурентними на ринку щодо імпорту або товарів, які продаються на зовнішніх ринках.

Нагадаємо! Трамп хоче скоротити податки, запровадити нові митні тарифи на імпорт з багатьох країн (Китай, Канада, Мексика, ЄС). Крім того, Трамп планує проводити досить жорстку міграційну політику. Усі ці плани, найімовірніше, сприятимуть новому сплеску інфляції у США й, відповідно, обмежать можливості Федеральної резервної системи (ФРС) щодо зниження процентних ставок, що сприяє зменшенню вартості запозичень.

Політика Федерального резерву

У вересні 2024 року центральний банк США вперше за 4 роки почав знижувати процентні ставки. З вересня регулятор уже тричі ухвалював рішення про пом’якшення монетарної політики. До того ж варто враховувати, що американська економіка, яка є найбільшою у світі, на сьогодні демонструє досить стабільне зростання та сильні позиції.

Нагадаємо, що американський центральний банк у 2025 році планує уповільнити темпи пом’якшення монетарної політики. Крім того, додають, що існує перспектива того, що центробанк буде утримувати ключову ставку на високому рівні протягом довшого рівня. Для долара США це хороша новина. Оскільки чим вищі ставки, тим дорожчий долар.

Варто також зауважити, що досить складна політична ситуація в Європі тисне на євро, від чого виграє долар. Торгівельні війни також можуть вплинути на ріст американської валюти. Наприклад, початок торгівельної війни між США та Китаєм у липні 2018 року спровокував зростання курсу долара США протягом наступних місяців, аж до початку пандемії коронавірусу на початку 2020 року. Тож долар виграє від невизначеності у світі, оскільки інвестори та трейдери прагнуть захистити свої активи.

Цікаво! З початку 2024 року долар подорожчав на 6,74%. Тоді як за останні три місяці американська валюта зросла в ціні на 7,66%, згідно з даними MarketWatch. Піковий рівень для долара цього року був 108,54.