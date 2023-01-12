Тираж уже розкупили: острівна країна випустила монету, аби вшанувати захисників Маріуполя

Ще одна країна випустила пам'ятну монету про Україну, головним натхненням для якої стали захисники Маріуполя. Йдеться про тихоокеанську державу Ніуе.

Острівна країна, населення якої складає майже 1500 осіб, випустила колекційну срібну монету номіналом 5 місцевих доларів під назвою "Воїн Азовсталі".

Зверніть увагу Головні переможці 2022 року на ринку: як не пропустити нові можливості вже зараз

Тихоокеанська країна випустила монету на честь захисників Маріуполя

На монеті зображена картина українського художника Максима Паленка. Головним образом став воїн Маріупольського гарнізону в обладунках. Вартість монети становить майже 280 євро. Цікаво, що усі монети уже продали.

В описі колекційної монети виокремили, що Росія планувала за два тижні завоювати Україну, але загарбників шокував рівень опору українських воїнів, інформує офіційний сайт інтернет-магазину Silver.com.

Монета на честь захисників Маріуполя / Фото УНІАН (Silver.com.)

Одна з найбільш запеклих битв відбулася під час облоги Маріуполя завдяки рішучій стійкості захисників великого металургійного комбінату,

– додають в описі монети.

Монета на честь захисників Маріуполя / Фото УНІАН (Silver.com.)

Нагадаємо, що це не перша монета, яку випустили після початку повномасштабної війни Росії проти України. Наприклад, у квітні 2022 року у Білому домі доповнили колекцію президентських монет. Йдеться про екземпляр із зображенням українського лідера Володимира Зеленського. Вартість монети становить 100 доларів.

Також у США випустили спеціальну монету на честь захисників острова Зміїний із зображенням українського військового на тлі російського крейсера Москва – у минулому флагмана флоту держави-агресорки.