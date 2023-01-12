Острівна країна, населення якої складає майже 1500 осіб, випустила колекційну срібну монету номіналом 5 місцевих доларів під назвою "Воїн Азовсталі".

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Тихоокеанська країна випустила монету на честь захисників Маріуполя

На монеті зображена картина українського художника Максима Паленка. Головним образом став воїн Маріупольського гарнізону в обладунках. Вартість монети становить майже 280 євро. Цікаво, що усі монети уже продали.

В описі колекційної монети виокремили, що Росія планувала за два тижні завоювати Україну, але загарбників шокував рівень опору українських воїнів, інформує офіційний сайт інтернет-магазину Silver.com.

Монета на честь захисників Маріуполя / Фото УНІАН (Silver.com.)

Одна з найбільш запеклих битв відбулася під час облоги Маріуполя завдяки рішучій стійкості захисників великого металургійного комбінату,

– додають в описі монети.

Монета на честь захисників Маріуполя / Фото УНІАН (Silver.com.)

Нагадаємо, що це не перша монета, яку випустили після початку повномасштабної війни Росії проти України. Наприклад, у квітні 2022 року у Білому домі доповнили колекцію президентських монет. Йдеться про екземпляр із зображенням українського лідера Володимира Зеленського. Вартість монети становить 100 доларів.

Також у США випустили спеціальну монету на честь захисників острова Зміїний із зображенням українського військового на тлі російського крейсера Москва – у минулому флагмана флоту держави-агресорки.