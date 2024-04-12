Ще один крок до зміни епохи: Чарльзу ІІІ представили банкноти з новим дизайном, перші фото

На початку тижня Чарльз ІІІ вперше побачив нові банкноти національної валюти. Це один із останніх кроків у зміні правління королеви Єлизавети II.

Нові банкноти національної валюти королю представив очільник Банку Англії Ендрю Бейлі та головна касирка Сара Джон. Вони прибули для цього до Букінгемського палацу.

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У Британії представили банкноти з новим дизайном

75-річний король отримав перші банкноти з його портретом. Йдеться про купюри з номіналами в 5, 10, 20 та 50 фунтів із зображенням його обличчя. Ці банкноти надійдуть в обіг 5 червня. Водночас банкноти із портретом королеви Єлизавети II також продовжать використовувати.

Нові банкноти британської національної валюти / Скриншот з BBC

Згідно з традицією, перші зразки банкноти з новим дизайном отримує саме монарх. У центробанку вказали, що нові купюри будуть друкувати лише за двох умов:

Для заміщення зношених банкнот;

Коли буде виникати потреба у необхідному збільшенні.

Як відреагував Чарльз ІІІ

Дизайн банкнот презентували ще у 2022 році. На зворотному боці купюр зобразили політика Вінстона Черчилля, письменницю Джейн Остін, математика Алана Тюрінга та художника Джозефа Тернера.

Британський монарх відреагував на новий дизайн фразою "Дуже елегантно". Для втілення цього проєкту використали фотографією Чарльза, яку зробили у 2013 році.

Ба більше, нові банкноти розробляли відповідно до вказівок Королівського двору. Зокрема, вони старалися зробити усе, аби мінімізувати екологічні та фінансових наслідків цих нововведень. Про це розповів очільник національного банку. Це безпосередній вплив монарха, який дбає про сталий розвиток та збереження природи.