Нові шахрайські схеми: як не стати жертвою та не втратити гроші

Відповідно до відкритих даних, в Україні на інтернет-схеми припадає понад 83% від усіх шахрайських операцій з платіжними картками. Водночас за допомогою банкоматів, POS– та платіжних терміналів – близько 17%. У 2025 році шахраї продовжують придумувати нові схеми для обману українців.

Які схеми шахраїв стали популярними у 2025 році

Як розповіла Анна Довгальська, заступниця голови правління Глобус Банку, передає 24 Канал, методи шахраїв стають все більш витонченими, особливо у сфері соціальної інженерії.

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Як пояснює Довгальська, навіть експертам з Національного банку та комерційних банків важко повністю викорінити шахрайство.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Наприклад, кількість шахрайств за допомогою "соціальної інженерії" зросла майже на 40% у 2023 році та ще орієнтовно на 20% у 2024 році. Попри масштабну просвітницьку роботу банків, НБУ та експертів, обсяги карткового шахрайства в Україні продовжують зростати.

Які 5 нових схем обману з'явилися у 2024 році й активно застосовуються вже у 2025 році:

Недоставлення товару після передоплати на інтернет-майданчиках;

Дуже часто громадян заманюють нереально низькими цінами, які інколи в десятки разів нижчі, ніж ринкова вартість товару. Головне пояснення таких "низьких цін": нібито "ліквідація складу", "розпродаж контрафакту", "демонстраційні одиниці товару".

Псевдобанківські дзвінки;

Апеляція до страхів, пов'язаних з блокуванням картки, списанням коштів, хакерською атакою, або ж буцімто цей дзвінок здійснено з метою запобігання "шахраям, що можуть телефонувати", призводить до того, що громадяни самотужки надають злочинцям свої персональні дані.

Прохання про допомогу: "збір коштів".

Під час війни дуже часто шахраї використовують соцмережі (трохи рідше телефонні дзвінки) для фіктивного "збору коштів на дрони", "донати на авто" для конкретного підрозділу ЗСУ, або ж нав'язливо просять про допомогу для постраждалих від воєнної агресії. При цьому часто використовують справжні світлини, назви і номери воєнних бригад,

– пояснює експертка.

Фальшиві сторінки благодійних фондів;

Через появу нових благодійних організацій, благодійних ініціатив тощо шахраї вдаються до створення фальшивих сторінок реальних благодійних фондів, що нібито збирають кошти на боротьбу з глобальними катастрофами чи епідеміями.

"Виплати від Трампа" (виплати від МВФ, міжнародних благодійних фондів тощо).

Найчастіше шахраї використовують відомих політиків, керівників держав, щоб пантрувати на їхніх виборців, що безумовно довіряють їм та охоче реагують на "ініціативи" соціальної допомоги буцімто від них.

Останнім часом почастішали випадки такого шахрайства на тлі виплат за державною програмою "Зимова єПідтримка". Шахраї завжди "в тренді", використовуючи чи маскуючи свої злочинні наміри під чинні соціальні програми. Крім того, актуальність такої схеми зросла після заяв про виплати тим, хто перебуває за кордоном,

– наголосила Анна Довгальська.

Зауважте! Через те, що запропоновані до отримання суми не є дуже значними – найчастіше від 5 тисяч гривень до 10 тисяч гривень "одноразової виплати" – частина співгромадян реагує на це.