Шатдаун підходить до кінця: Сенат США схвалив новий законопроєкт

У понеділок – 10 листопада, Сенат США схвалив компромісний законопроєкт. Завдяки цьому рішенню має завершитись найтриваліший в американській історії шатдаун.

Що відомо про законопроєкт, відносно закінчення шатдауну?

Цей законопроєкт підтримали 60 сенаторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Компромісним є рішення про те, що Конгрес у грудні розгляне вимогу демократів. Нагадаємо, саме це питання призвело до шатдауну. Адже демократи хотіли пов'язати питання фінансування уряду та продовження медичних субсидій (їх термін закінчується в кінці цього року).

Угода відновить фінансування федеральних агентств, термін дії якого, за рішенням законодавців, закінчиться 1 жовтня, і зупинить кампанію президента Дональда Трампа щодо скорочення чисельності федерального персоналу, запобігаючи будь-яким звільненням до 30 січня,

– зазначає видання.

Тепер документ має розглянути Палата представників. Її спікер Майк Джонсон наголосив, що він планує ухвалити цей законопроєкт 12 листопада. Далі документ має підписати Трамп.

Цікаво, що американський президент назвав таку угоду "хорошою". А от багато демократів висловили незадоволення. Річ у тім, що цей законопроєкт не гарантує збереження медичних субсидій.

Що ще важливо знати про цю ситуацію в США?

Цей законопроєкт гарантує фінансування програми продовольчої допомоги SNAP. Цей процес має відбуватися до 30 вересня 2026 року. Таким чином прагнуть уникнути перебоїв, навіть, якщо виникне новий шатдаун.

Шатдаун у США настав 1 жовтня. Це сталося вперше за 7 років. Така ситуація виникла через те, що республіканці та демократи не змогли домовитись між собою, повідомляє Reuters.

Цікаво! 4 листопада було ухвалено короткострокову резолюцію щодо фінансування федерального бюджету в 14 раз. Таким чином було встановлено найдовший шатдаун в історії США.