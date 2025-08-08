Занурення у безодню: як виглядає найглибша шахта в Україні
- Шахта "Криворізька" є найглибшою в Україні та Європі, досягаючи глибини 1 580 метрів.
- Щорічно тут видобувається понад півтора мільйона тонн залізної руди, яка має один з найвищих показників вмісту заліза в регіоні.
У Кривому Розі знаходиться рекордсмен серед шахт України та всієї Європи. Шахта "Криворізька" заглиблюється під землю майже на півтора кілометра, а щорічно звідси видобувають мільйони тонн залізної руди.
На скільки глибока "Криворізька" шахта?
Стовбур шахти "Криворізька" (раніше – "Батьківщина") сягає 1580 метрів. Це робить об'єкт не тільки найглибшим в країні, але й однією з найглибших залізорудних шахт світу, а також найглибшою шахтою Європи, пише 24 Канал.
Видобуток ресурсів тут ведеться на горизонтах 1315, 1390 і 1465 метрів. Розробка рудного поля почалася ще в кінці 18 століття, коли використовувалися кінні та парові підіймачі, а руду видобували вручну – лопатами й кайлами.
Цікаво! Шахта "Батьківщина" була здана в експлуатацію у 1972 році.
Як виглядає "Криворізька" шахта?
Спуск у шахту здійснюється у двоповерховій кліті, і через різку зміну глибини у пасажирів закладає вуха, немов у літаку. На видобувних горизонтах працюють електровози, що перевозять руду по вузькоколійних рейках.
Видобувний горизонт шахти "Криворізька" / фото facebook.com/ukrainaincognita
Щорічно з надр "Криворізької" шахти піднімають понад півтора мільйона тонн залізної руди, яка потім відправляється на переробку і металургійні підприємства України та за її межами.
За даними фахівців, саме тут зустрічаються поклади з одним з найвищих показників вмісту заліза в регіоні.