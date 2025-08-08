У Кривому Розі знаходиться рекордсмен серед шахт України та всієї Європи. Шахта "Криворізька" заглиблюється під землю майже на півтора кілометра, а щорічно звідси видобувають мільйони тонн залізної руди.

На скільки глибока "Криворізька" шахта?

Стовбур шахти "Криворізька" (раніше – "Батьківщина") сягає 1580 метрів. Це робить об'єкт не тільки найглибшим в країні, але й однією з найглибших залізорудних шахт світу, а також найглибшою шахтою Європи, пише 24 Канал.

Видобуток ресурсів тут ведеться на горизонтах 1315, 1390 і 1465 метрів. Розробка рудного поля почалася ще в кінці 18 століття, коли використовувалися кінні та парові підіймачі, а руду видобували вручну – лопатами й кайлами.

Цікаво! Шахта "Батьківщина" була здана в експлуатацію у 1972 році.

Як виглядає "Криворізька" шахта?

Спуск у шахту здійснюється у двоповерховій кліті, і через різку зміну глибини у пасажирів закладає вуха, немов у літаку. На видобувних горизонтах працюють електровози, що перевозять руду по вузькоколійних рейках.

Видобувний горизонт шахти "Криворізька" / фото facebook.com/ukrainaincognita

Щорічно з надр "Криворізької" шахти піднімають понад півтора мільйона тонн залізної руди, яка потім відправляється на переробку і металургійні підприємства України та за її межами.

За даними фахівців, саме тут зустрічаються поклади з одним з найвищих показників вмісту заліза в регіоні.