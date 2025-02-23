Тенденції карткового шахрайства: які є нові техніки обману
- Карткові шахраї використовують новітні методи, такі як штучний інтелект для створення діпфейків і військові схеми для видурювання коштів.
- Проблеми з кібербезпекою та оренда карток дозволяють шахраям маніпулювати користувачами через соціальну інженерію.
Карткові шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи новітні технології та психологічні прийоми, як-от штучний інтелект, воєнні схеми та соціальна інженерія стали основними інструментами.
Які основні тенденції карткового шахрайства
Як розповіла заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська, на сьогодні є певні тенденції карткового шахрайства й "слабкості" паразитування шахраїв, передає 24 Канал.
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- Використання Штучного інтелекту (ШІ)
Зокрема, йдеться про створення діпфейків (підміна обличчя, голосу, копіювання міміки, жестів "прототипа" шахрайських схем).
- Воєнні схеми
Це адаптація сценаріїв видурювання коштів до воєнних обставин: злочинці збирають кошти "для військових", "на дрони", "на автівки".
Головна мета таких схем – отримати кошти й зникнути. Поширеним також є сценарій "здачі квартири в оренду" за дуже символічні кошти під приводом "від’їзду за кордон до родини — щоб квартира не стояла пусткою", "переїзд в інше місто" тощо.
- Підвищення рівня цифрової обізнаності користувачів
Багато українців ще недостатньо усвідомлюють ризики, пов'язані з цифровими платіжними системами. В Україні на 2024 рік близько 30% користувачів досі не мають достатніх знань з кібербезпеки, що дає шахраям маніпулювати емоціями та впливати на користувачів через фальшиві пропозиції.
- Оренда карток та персональних даних
Шахраї все частіше використовують схему дропів та використовують криптовалюту для того, щоб їх важко було простежити.
- Соціальна інженерія
Почастішали випадки використання технік соціальної інженерії, за допомогою яких шахраї маніпулюють людьми, створюючи ілюзію терміновості.
В Україні стало частою проблемою дзвінки від "представників банків", що у 2024 році збільшило кількість випадків шахрайства на 12%.