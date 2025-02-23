Які основні тенденції карткового шахрайства

Як розповіла заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська, на сьогодні є певні тенденції карткового шахрайства й "слабкості" паразитування шахраїв, передає 24 Канал.

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Використання Штучного інтелекту (ШІ)

Зокрема, йдеться про створення діпфейків (підміна обличчя, голосу, копіювання міміки, жестів "прототипа" шахрайських схем).

Воєнні схеми

Це адаптація сценаріїв видурювання коштів до воєнних обставин: злочинці збирають кошти "для військових", "на дрони", "на автівки".

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Головна мета таких схем – отримати кошти й зникнути. Поширеним також є сценарій "здачі квартири в оренду" за дуже символічні кошти під приводом "від’їзду за кордон до родини — щоб квартира не стояла пусткою", "переїзд в інше місто" тощо.

Підвищення рівня цифрової обізнаності користувачів

Багато українців ще недостатньо усвідомлюють ризики, пов'язані з цифровими платіжними системами. В Україні на 2024 рік близько 30% користувачів досі не мають достатніх знань з кібербезпеки, що дає шахраям маніпулювати емоціями та впливати на користувачів через фальшиві пропозиції.

Оренда карток та персональних даних

Шахраї все частіше використовують схему дропів та використовують криптовалюту для того, щоб їх важко було простежити.

Соціальна інженерія

Почастішали випадки використання технік соціальної інженерії, за допомогою яких шахраї маніпулюють людьми, створюючи ілюзію терміновості.

В Україні стало частою проблемою дзвінки від "представників банків", що у 2024 році збільшило кількість випадків шахрайства на 12%.