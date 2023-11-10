В "Укренерго" попередили, що шахраї розсилають листи, в який може бути вірус, підрядникам та контрагентам компанії начебто від імені компанії. Саме тому державне підприємство сформувало перелік порад та ознак фішингу, які допоможуть уникнути проблем із шахраями.

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В "Укренерго" розповіли про нову шахрайську схему

Перша порада від "Укренерго" – ретельно перевіряти всі адреси, з яких надходять листи. Ось, офіційний домен енергетичної компанії – @ua.energy.

Що таке фішинг Це вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів. Шахраї часто маскуються під надійний суб'єкт. Як правило, зловмисники розсилають електронні листи нібито від імені банків або інших легітимних організацій.

Держпідприємство також виділило ключові ознаки фальсифікації листа від імені "Укренерго":

У листі вказана не офіційна електронна адреса компанії. Річ у тому, що усі працівники "Укренерго" користуються поштою виключно з доменом @ua.energy;

Назва компанії, яку використовують в офіційних листах, – НЕК "Укренерго", а до 2019 року вказували ДП "НЕК "Укренерго". Тоді як ДП "Укренерго" просто не існує;

Співробітники енергетичної компанії вказують у листах повні дані відправника і не використовують російську мову. Тому повідомлення з підписом типу "Бухгалтер Елена Витальевна" – це фейк.

В "Укренерго" попередили про нову схему шахраїв / Фото "Укренерго"

Компанія уже звернулася із відповідним запитом до правоохоронців. Головна ціль – знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані державного підприємства. Нагадаємо, що раніше в "Укренерго" заявляли, що українську енергосистему ще не встигли повністю відновити після обстрілів росіян. Станом на 1 листопада Росія пошкодила 70 великих енергетичних об'єктів України та безліч малих.