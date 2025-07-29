Національний банк планує частково замінювати 50 копійок монетами під назвою "шаг" з аналогічним номіналом. Це стане продовженням ініціативи з дерусифікації фінансової системи та повернення історичної назви українських грошей.

Як в Україні планують відродити шаги?

У вересні 2024 року стало відомо, що НБУ планує карбувати монети номіналом 50 шагів на заміну копійкам того ж номіналу. У понеділок, 29 липня, голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що регулятор не відмовляється від своєї ініціативи, пише 24 Канал з посиланням на допис Пишного.

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Пишний додав, що НБУ розглядає можливість поступового вилучення монет номіналом 10 копійок, оскільки вони вже майже не використовуються у готівкових розрахунках. Натомість 50 копійок залишаються популярними, особливо у сфері торгівлі, тож їхнє карбування продовжиться.

Важливо! У 2025 році планувалось викарбувати 20 мільйонів монет номіналом 50 шагів. Вони мали частково замінити 1,35 мільярда копійок того ж номіналу, що нині перебувають в обігу.

Чому в Україні хочуть перейти на шаги?

Такий крок в регуляторі пояснюють прагненням до історичної справедливості, дерусифікації та відновлення національних традицій. За словами Пишного, ініціатива замінити назву "копійка" на "шаг" це відхід від російських фінансових традицій і повернення до автентичної української термінології.

Це остаточне відмежування від Москви, Мінська, Тирасполя, де досі "ходить" копійка. Адже на законодавчому рівні в незалежній Україні саме копійка все ще визначена як одна сота фракція гривні. А тому ціни в магазинах, будь-яка фінансова документація, кожен чек у вашому гаманці містять російську назву, – заявив очільник Нацбанку.

Чи потребуватиме заміна копійок на шаги залучення додаткових коштів?

За словами директора Департаменту грошового обігу НБУ Олега Прохода, НБУ і так кожного року планує випуск нових банкнот і монет для заміни зношених.

Тому реалізація цієї ініціативи не потребуватиме жодних додаткових видатків із державного бюджету України чи з боку НБУ.