Екскороль криптосвіту отримав 25 років в'язниці: чи покаявся Сем Бенкман-Фрід
Джерело:Reuters
У четвер, 28 березня, суд у Нью-Йорку оголосив вирок у справі американського підприємця, який у минулому був однією із ключових фігур у криптосвіті. Йдеться про Сема Бенкмана-Фріда, який створив та очолював криптобіржу FTX.
Колишнього підприємця звинувачували у шахрайстві із крадіжкою 8 мільярдів доларів у клієнтів криптобіржі FTX. Компанія зазнала краху у 2022 році.
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Вирок суду для Сема Бенкмана-Фріда
Окружний суддя США Льюїс Каплан присудив бізнесмену 25 років за ґратами, відхиливши його твердження, що клієнти FTX нібито не втратили гроші. Ба більше, служитель Феміди звинуватив Сема Бенкмана-Фріда у брехні під час надання судових свідчень.
Водночас колишній король криптосвіту наполягав, що біржа FTX все-таки мала можливість виплатити кошти клієнтам після "обвалу". Суддя Каплан підкреслив, що Бенкман-Фрід не проявив каяття.До теми! Американські прокурори назвали крах криптобіржі FTX "одним з найбільших фінансових шахрайств в історії США".
Що відомо про справу, фігурантом якої став Сем Бенкман-Фрід:
- У листопада 2022 року цифрова імперія Сема Бенкмана-Фріда, яка нараховувала понад 130 організацій, подала документи про банкрутство;
- Масштабна криза з криптобіржею FTX сколихнула світ після того, як різко обвалився курс токена FTT, а користувачі почали активно виводити свої кошти;
- У результаті всього за день засновник FTX втратив 94% свого капіталу, який до цього оцінювали у 16 мільярдів доларів;
- На початку листопада Федеральне журі присяжних Нью-Йорка визнало його винним за всіма звинуваченнями (7 пунктів). Йому загрожує ув'язнення терміном у понад 100 років.