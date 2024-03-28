Екскороль криптосвіту отримав 25 років в'язниці: чи покаявся Сем Бенкман-Фрід

У четвер, 28 березня, суд у Нью-Йорку оголосив вирок у справі американського підприємця, який у минулому був однією із ключових фігур у криптосвіті. Йдеться про Сема Бенкмана-Фріда, який створив та очолював криптобіржу FTX.

Колишнього підприємця звинувачували у шахрайстві із крадіжкою 8 мільярдів доларів у клієнтів криптобіржі FTX. Компанія зазнала краху у 2022 році.

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Вирок суду для Сема Бенкмана-Фріда

Окружний суддя США Льюїс Каплан присудив бізнесмену 25 років за ґратами, відхиливши його твердження, що клієнти FTX нібито не втратили гроші. Ба більше, служитель Феміди звинуватив Сема Бенкмана-Фріда у брехні під час надання судових свідчень.

Водночас колишній король криптосвіту наполягав, що біржа FTX все-таки мала можливість виплатити кошти клієнтам після "обвалу". Суддя Каплан підкреслив, що Бенкман-Фрід не проявив каяття.

Американські прокурори назвали крах криптобіржі FTX "одним з найбільших фінансових шахрайств в історії США".

Що відомо про справу, фігурантом якої став Сем Бенкман-Фрід: