СБУ закрила незаконну криптоферму: збитки сягнули 2 мільйонів гривень

Кіберфахівці СБУ викрили майнерів криптовалюти, які підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій на Дніпровщині. Майнери створили загрозу для критичної інфраструктури регіону.

Ферму створили в орендованих складських приміщеннях та під’єднались до потужностей енергооб’єкту, розташованого неподалік. Для цього використали понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют.

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Щоб приховати викрадення електроенергії та занизити показники її споживання, майнери використали спеціалізоване обладнання і втрутились у роботу обліку системи.

Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам,

– запевняє пресслужба СБУ.



СБУ закрила майнінг-ферму / Фото СБУ

Криптофермі вдалося проіснувати 3 місяці й за цей час вона завдала лише прямих збитків на суму в понад 2 мільйони гривень. Наразі триває досудове слідство.

Майнінг криптовалют