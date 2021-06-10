Ферму створили в орендованих складських приміщеннях та під’єднались до потужностей енергооб’єкту, розташованого неподалік. Для цього використали понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют.

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Щоб приховати викрадення електроенергії та занизити показники її споживання, майнери використали спеціалізоване обладнання і втрутились у роботу обліку системи.

Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам,

– запевняє пресслужба СБУ.



СБУ закрила майнінг-ферму / Фото СБУ

Криптофермі вдалося проіснувати 3 місяці й за цей час вона завдала лише прямих збитків на суму в понад 2 мільйони гривень. Наразі триває досудове слідство.

Майнінг криптовалют

Криптовалюти стрімко ростуть в ціні, а тому приваблюють майнерів у всьому світі. Наприклад, Аргентина стала магнітом для майнінгу біткойна. У країні діють субсидії, а тому видобувати криптовалюту законним шляхом там вигідно.

А от в Ірані тимчасово заборонили майнити криптовалюту, бо у ник виникла проблема з дефіцитом електроенергії.

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